Santiago de Cuba celebra el aniversario 50 de los órganos de atención a combatientes

Irina Portuondo Miguel


Con un acto solemne en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, se conmemoró el aniversario 50 de la creación de los órganos de atención a combatientes, instituciones fundadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para garantizar el acompañamiento y reconocimiento a quienes protagonizaron las gestas revolucionarias y a sus familiares.

La jornada estuvo presidida por Waldys González Peinado, vicegobernador de la provincia, junto a dirigentes políticos y sociales. Durante el encuentro fueron agasajados el Departamento de Atención al Adulto Mayor, los Servicios Necrológicos de Comunales, el Departamento de Seguridad Social de la Dirección de Trabajo, así como la Región Militar de Santiago de Cuba, entidades que han contribuido de manera sostenida a la atención integral de los combatientes.

También se reconoció a trabajadores con 10, 15 y 20 años de labor ininterrumpida, resaltando su entrega y compromiso en la preservación de valores patrióticos y en la asistencia a quienes consagraron su vida a la independencia y soberanía nacional.
En declaraciones a la prensa, Pedro Alcolea, invitado a la jornada, expresó, Para mí es un orgullo pertenecer a los órganos de atención a los combatientes, pues dediqué más de 20 años a esta institución. Desde que comencé en el municipio como funcionario y posteriormente como director provincial del centro, ha constituido una tarea de mucho compromiso. No se trata solo de un trabajo administrativo, sino de un deber moral y humano que nos compromete a seguir acompañando a nuestros héroes y a sus descendientes.

El aniversario 50 reafirma la vigencia de estos órganos como expresión de gratitud y respeto hacia los combatientes, y constituye un llamado a continuar fortaleciendo la atención integral, en correspondencia con el legado de Fidel y los principios de justicia social que inspiran la Revolución.

