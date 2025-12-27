Alertan de calor extremo y tormentas en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió alerta especial sobre altas temperaturas que desde hoy afectarán a todo el país.

Los termómetros marcarán el fin de semana máximas hasta 35 grados y al sur del departamento Río Negro subirán a partir del lunes para llegar a valores puntuales de entre 36 y 38 grados centígrados.

El instituto advirtió que el calor extremo se mantendrá hasta el jueves 1º de enero.

A la par señalo que desde esta madrugada habrá “una desmejora en las condiciones del tiempo al norte de Río Negro con tormentas que pueden ser localmente muy fuertes.

«Las tormentas más importantes vuelven a desarrollarse a partir de la mañana del domingo 28, afectando nuevamente la zona norte.

Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes 29, el tiempo comienza a mejorar», agregó Inumet en su advertencia.

En las zonas de tormenta se podrán registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, además de caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Se esperan lluvias entre 40 y 80 milímetros y en algunas zonas podrían superar los 100 milímetros.