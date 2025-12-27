Chile declara la Laguna de Aculeu como el humedal urbano número 141

El Ministerio chileno del Medio Ambiente declaró como humedal urbano número 141 a la Laguna de Aculeu, que en 2018 llegó a secarse completamente y hoy muestra signos de recuperación.

Fotos cortesía del Ministerio de Medio Ambiente

Ubicada en la comuna de Paine, a unos 50 kilómetros al sur de Santiago, allí habitan especies autóctonas como el cisne de cuello negro, la garza cuca y el coipo (nutria).

El decreto abarca un área de mil 107 hectáreas que, además de la laguna, incluye los esteros Pintué y Santa María.

Un humedal es un ecosistema donde la tierra está cubierta de agua dulce, salada o salobre ya sea de forma permanente o estacional, lo cual crea un ambiente híbrido.

Estos sitios regulan el clima y los regímenes hidrológicos, ayudan a reducir la contaminación y mitigan el riesgo de desastres naturales como inundaciones o sequías.

“Cuando se protege un humedal, se protege a las personas”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Hace siete años la Laguna de Aculeu se convirtió en un ícono de la escasez hídrica al secarse completamente debido a una baja del 38 por ciento en las lluvias, sumado a un desbalance en el uso del agua.

Su declaración ahora como humedal permite gestionar el territorio para que el agua que volvió se mantenga en el tiempo y abastezca tanto al ecosistema como al consumo humano y las actividades productivas locales, señaló el ministerio en un comunicado.