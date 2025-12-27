Cuba y Venezuela base sólida para fusión regional, afirmó Maduro

El presidente Nicolás Maduro afirmó que el pueblo de Cuba y de Venezuela son la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y del Caribe, se conoció hoy aquí.

En acto solemne anoche en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, el jefe de Estado condecoró a la Brigada Internacional Cuba-Venezuela que por varias semanas contribuyó a resarcir los daños en las provincias de la isla que fueron azotadas a finales de octubre por el huracán Melissa.

Los hombres y mujeres especialistas venezolanos de la rama eléctrica, transporte y obras públicas recibieron la Orden al Mérito Constructores y Constructoras de la Patria Antonio José de Sucre.

Maduro significó que la brigada realizó un trabajo «muy inspirador» y ponderó que la hermandad entre Caracas y La Habana “es a toda prueba”, publicó Presidencia.

Destacó, asimismo, que a ambos países los mueve la fuerza de la solidaridad, y en el caso cubano es el “campeón mundial de la solidaridad” porque “durante más de 60 años, Cuba ha ido al África, al Asia, a toda América Latina y al Caribe, a demostrar que el apoyo mutuo es el futuro de la humanidad”.

El dignatario valoró que ambas naciones tienen la tarea de demostrar que el futuro de nuestro hemisferio y del continente, “no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo, ni el esclavismo”.

La hermandad entre Cuba y Venezuela es una hermandad a toda prueba, al poder lograr superar todas las adversidades para que prevalezca siempre la victoria, aseveró.

Maduro encomió que el pueblo venezolano también se está forjando en el espíritu de la solidaridad y reconoció como significativo que un grupo “nuestros muchachos” hayan ido a expresar su solidaridad con la isla.

“¡Que viva Cuba y Venezuela!¡Hasta la victoria siempre!, manifestó el gobernante.

Los profundos lazos de cooperación y hermandad entre La Habana y Caracas están sustentados en el Convenio Integral de Cooperación firmado en el 2000 por los comandantes Fidel Castro (1926-2016) y Hugo Chávez (1954-2013), el cual impulso una alianza estratégica nunca antes vista en el mundo.

Al celebrar el pasado 25 de octubre los 25 años de la rúbrica de ese Convenio, Maduro manifestó que “este testimonio vivo de hermandad refleja nuestra decisión de ser libres, rebeldemente soberanos, por encima de cualquier obstáculo, amenaza o agresión imperialista”.

El gobernante declaró que mientras otros promueven la guerra y la división, Cuba y Venezuela “ratificaron que sí se puede avanzar juntos, poniendo la dignidad humana en el centro, llevando salud, educación y desarrollo a nuestros pueblos”.

Remarcó que la firma de los acuerdos del Convenio, dieron el paso fundamental para “avanzar en el proceso de unión profunda, de unión espiritual y unión cultural”, del pueblo cubano y venezolano.