To Lam: Elecciones 2026 consolidarán tradición democrática de Vietnam

Hanoi, 15 nov.— Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (Parlamento) e integrantes de los Consejos Populares previstas para marzo de 2016 consolidarán la tradición democrática de Vietnam, afirmó hoy aquí el secretario general del Partido Comunista (PCV), To Lam.

El éxito de los venideros comicios, subrayó, constituirá un punto de partida fundamental para la consolidación y el perfeccionamiento del aparato estatal de cara al nuevo mandato, creando una base política y social sólida para la exitosa implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV.

To Lam pronunció un discurso en una conferencia nacional sobre los preparativos para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031, que tendrán lugar el 15 de marzo del próximo año.

El Secretario General del PCV enfatizó que esta será también una oportunidad para reafirmar la capacidad de liderazgo del Partido, la eficacia de la gestión del Estado y la eficiencia operativa del sistema político, así como para ratificar la fuerza de la unidad nacional para impulsar un desarrollo sostenido en la nueva era.

Estas elecciones serán la tarea política clave de 2026, remarcó antes de señalar que la tarea del PCV, el pueblo y el ejército en este momento es realizar una buena preparación y asegurar que las mismas se desarrollen democráticamente, según la ley, de forma segura y económica, y que sean verdaderamente una gran fiesta para todo el pueblo.

Refiriéndose a la presentación de candidatos indicó que debe realizarse de forma abierta y transparente, tomar en cuenta la opinión de las bases, y garantizar una representación armoniosa entre sectores, clases, géneros, edades y regiones para que la Asamblea Nacional y los Consejos Populares sean un fiel reflejo de la gran unidad nacional.

Se debe procurar elegir suficientes representantes en cantidad y estructura, pero la calidad de los mismos debe ser la máxima prioridad, dijo y puntualizó que los elegidos deben ser fieles representantes del pueblo, hablar en su nombre, velar por sus asuntos y proteger sus legítimos intereses, directamente los de sus electores.

Deben seleccionarse personas ejemplares por su carácter y capacidad, compañeros con firme voluntad política, leales a la patria y al pueblo, virtuosos y talentosos, que cumplan con todos los requisitos legales y estén capacitados para desempeñar bien las funciones de representantes del pueblo.

“El período 2026-2031 es clave para alcanzar los dos objetivos estratégicos centenarios del país, que tienen exigencias muy altas; por lo tanto, es necesario priorizar la incorporación de personas con pensamiento innovador, que se atrevan a pensar, a hablar, a actuar y a asumir responsabilidades”, insistió.

To Lam recordó que en el pasado varios diputados y miembros de los Consejos Populares fueron sancionados por abusar de sus cargos y poderes e infringir la ley, por lo que será necesario examinar eliminar de inmediato a quienes muestren indicios de oportunismo político, ambición de poder, conservadurismo, faccionalismo y regionalismo.

Las personas con escaso prestigio, ética cuestionable, deshonestidad o indicios de irregularidades serán investigadas y examinadas por las autoridades competentes, advirtió.