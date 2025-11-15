El Almirante y Helados CID suben la loma (+Fotos)

Por Yudaisis Moreno Benítez

Con unas 20 toneladas de alimentos, más aseo, ropas, calzados y otros productos transportados por Womy Equipment Rental, usuaria de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, partieron del municipio artemiseño de Bauta a Santiago de Cuba, las empresas no estatales Sociedad Mercantil Productos Lácteos S.R.L. y la Unipersonal El Almirante.

Más de 1 000 familias en Contramaestre, Manzanillo y Ceiba Hueca se beneficiaron con el donativo de El Almirante. Subió el lomerío oriental con unos 200 módulos de aseo, detergente en polvo, líquido multiuso, papel higiénico y máquinas de afeitar, explicó Carlos Alberto Ramírez Rico, su socio único.

“Incluimos más 200 bolsas de arroz de cinco libras cada una, caretas de protección facial, nasobucos, botas de goma, chancletas de mujer, mil paquetes de café y decenas de zapatos y ropas recicladas, entre otras mercancías utilitarias”, explicó.

“Nuestra empresa no estatal creada en 2022 con el fin de la pesca en el mar donó también a familias santiagueras, pescado bonito entero y eviscerado”, detalló Ramírez Rico.

En cambio, Yendri García Cid, uno de los socios de la conocida Helados CID, refirió que concentraron su donativo en leche en polvo, azúcar, aceite, refresco, spam, salchichas, galletas de soda, yogurt y helados marca CID, entregados personalmente.

“Transitamos más de 800 kilómetros para concretar una obra de las más sensibles de nuestros afiliados: alegrar rostros lastimados por el huracán”, expresó, quien es, además, delegado al 22 Congreso de la CTC, con el orgullo de que su empresa ostente la Condición de Vanguardia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Alimentaria y la Pesca, desde mayo de 2025.