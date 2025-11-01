sábado 01 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Luis se recupera luego del huracán

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Este muchacho, el del sombrero es Calderon Yorgendris , un usufructuario sanluisero a quien el Huracán #Melissa le derribó lo sembrado en casi una caballería de tierra.

Siembras de yuca arrancadas de raíz, igualmente áreas de plátano extra denso , frijol, quimbombó…todo.Su familia con el pecho apretado lloró al ver tanto destrozo,

«Somos humanos, tenemos sentimientos» , dijo Yorgendris, e inmediatamente comenzó la recuperación

A la vez se adueñó de la atención a la brigada de apoyo que trabajó en el tramo Alambre – San Luis de la autopista nacional , para dar paso a la transportación y a la brigada de linieros que recogían cables eléctricos caídos en igual tramo.

Este sábado acudirá a varios puntos del territorio para comercializar sus producciones, habitualmente tan esperadas por los pobladores.
!

Destacadas
Concluyó visita del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, a Arabia Saudita
Juan Fajardo Vega, el último mambí
Termoeléctrica Guiteras otra vez en línea con sistema eléctrico
Ciencia e innovación: el camino más directo a las soluciones (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios