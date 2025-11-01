San Luis se recupera luego del huracán

Este muchacho, el del sombrero es Calderon Yorgendris , un usufructuario sanluisero a quien el Huracán #Melissa le derribó lo sembrado en casi una caballería de tierra.

Siembras de yuca arrancadas de raíz, igualmente áreas de plátano extra denso , frijol, quimbombó…todo.Su familia con el pecho apretado lloró al ver tanto destrozo,

«Somos humanos, tenemos sentimientos» , dijo Yorgendris, e inmediatamente comenzó la recuperación

A la vez se adueñó de la atención a la brigada de apoyo que trabajó en el tramo Alambre – San Luis de la autopista nacional , para dar paso a la transportación y a la brigada de linieros que recogían cables eléctricos caídos en igual tramo.

Este sábado acudirá a varios puntos del territorio para comercializar sus producciones, habitualmente tan esperadas por los pobladores.

!