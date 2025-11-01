sábado 01 noviembre 2025
Guamá tras el paso del Huracán Melissa:

Zonas incomunicadas: Uvero, La Plata, Ocujal y Palmamocha. El mar destruyó tramos de carretera y colapsó el puente de Uvero. No hay paso por esa vía.

Coordinadores del Partido y Gobierno permanecen en esas comunidades. Se monitorea con ayuda de los radioaficionados y se organizan acciones para restablecer el acceso.

Boca de Dos Ríos fue una de las más golpeadas: viviendas con derrumbes totales por penetración del mar. También hay daños severos en Cañizo y Caletón.

Se evacuó casi el 100% de las personas en riesgo. No hay pérdidas humanas.

Electricidad y comunicación: muy afectadas. Árboles caídos bloquean vías. Brigadas trabajan en poda y limpieza. Hay paso parcial desde Chivirico a Santiago.

Embarazadas, ancianos y pacientes nefróticos fueron evacuados antes del evento. Están protegidos en hospitales y policlínicos.

15 pacientes de hemodiálisis fueron distribuidos en hospitales con respaldo eléctrico. 33 adultos mayores que vivían solos están evacuados en el policlínico Giraldo Ponce.

Las embarazadas que no pudieron salir están resguardadas en el policlínico de Chivirico. Se evalúa su retorno según condiciones de vivienda.

