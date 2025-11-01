Concluyó visita del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, a Arabia Saudita

La visita del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, a Arabia Saudita, y la delegación que lo acompaña, concluyó con un entrañable encuentro con los colaboradores y la Misión Estatal, a quienes trasladó un cálido abrazo, en nombre del pueblo de Cuba.

En el intercambio, de modo presencial y mediante videoconferencia con parte de los colaboradores, presentes en 9 de las 13 regiones de la nación árabe, el Primer Ministro ofreció una información actualizada sobre la situación del país y las afectaciones preliminares del huracán.

Marrero Cruz abordó la implementación del Programa de Gobierno, el cual se robustecerá con la opinión del pueblo en la consulta popular, y enfatizó en las medidas que se han adoptado para superar las complejidades económicas y sortear el impacto real y cruel del bloqueo.

Marrero Cruz hizo un repaso de los momentos más significativos de la intensa agenda bilateral de la delegación cubana en Arabia Saudita, reconoció el buen estado de la cooperación médica y ratificó que la visita marca un antes y un después en la consolidación de los vínculos.

✒️📃| Durante su estancia, dijo, se firmaron 3 acuerdos de inversión, turismo y aeronáutica, que tendrán seguimiento al más alto nivel para su materialización, y se desarrollaron importantes encuentros con empresarios muy influyentes, interesados en nuestras oportunidades de negocios.