En marcha proceso de recuperación en Songo-La Maya tras Melissa

El municipio de Songo-La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, continúa el proceso de recuperación de los servicios básicos y las infraestructuras, tras los severos daños causados por el paso del huracán Melissa.

Durante la sesión de hoy del Consejo de Defensa Municipal, se conoció que el sistema eléctrico logró restablecerse en un 40 por ciento (%), y brigadas locales, con el apoyo de la vecina provincia de Guantánamo, continúan trabajando para revitalizar el servicio en las comunidades más afectadas.

En el sector educativo, se ejecutan labores de rehabilitación en 70 escuelas impactadas por el meteoro, de las cuales dos ya reanudaron sus actividades docentes tras ser reubicadas en otros centros.

La situación epidemiológica es otro tema prioritario en el territorio. En el encuentro trascendió que con el propósito de contener la circulación de arbovirosis como dengue y chikungunya, aplican tratamiento adulticida en más de cinco mil inmuebles, ubicados en las comunidades con mayor reporte de casos febriles.

Por otra parte, para garantizar el bienestar de gestantes, cuyas viviendas sufrieron daños por el impacto de los vientos huracanados y las lluvias, se les reubicó en hogares maternos provinciales debido a los daños en las instalaciones locales.

En cuanto a la agricultura, se destacó el avance de la cosecha cafetalera y la reactivación de las siembras de cultivos varios en tierras saturadas.

El municipio trabaja también en el abastecimiento de agua potable a la población y en la recogida de desechos sólidos, elementos esenciales para volver a la normalidad.

Las comunicaciones enfrentan retos debido a los daños sufridos por el impacto del huracán; no obstante, con el apoyo de brigadas de la empresa estatal de telecomunicaciones y especialistas de la provincia de La Habana, se trabaja para restablecer el servicio en su totalidad.

Asimismo, se analizó la situación de las unidades comerciales y gastronómicas del municipio, con énfasis en la distribución de productos de la canasta básica y el abastecimiento de harina para la producción de pan.

El Consejo de Defensa Municipal de Songo-La Maya evalúa constantemente el proceso de recuperación, que avanza gracias al esfuerzo conjunto de la población, las autoridades locales y el apoyo de brigadas provenientes de otras provincias. El objetivo es restaurar la normalidad en todas las comunidades afectadas en el menor tiempo posible.