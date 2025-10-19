Monarca Leñadores escala al tercer escaño en 64 SNB

Por: José Luis López Sado

La Habana.— Leñadores de Las Tunas venció por cuarta ocasión consecutiva a Avispas de Santiago de Cuba, con nocaut de 16×6, y se quedó solo en la tercera plaza de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

De visita en el Estadio Guillermón Moncada, el actual monarca cubano conectó 17 jits, incluidos jonrones de Luis Antonio Pérez y Yassel Izaguirre, este último mejor bateador del juego al pegar de 5-3, con cinco carreras impulsadas.

No obstante Las Tunas dejó a 12 hombres sobre las almohadillas. Primera sonrisa del derecho Anier Pérez.

Además, de anfitrión en el parque Calixto García, Cachorros de Holguín se aferró al segundo puesto de la tabla de posiciones, gracias a su sexta victoria consecutiva, ahora con pizarra de 11×10 contra Toros de Camagüey.

Por los nororientales, que cometieron la friolera de cuatro errores, Edward Magaña remolcó tres anotaciones. Yasiel González y Nelson Batista, propulsaron un par cada uno. Tercer triunfo de José Miguel Rodríguez.

Gallos de Sancti Spíritus, como local en el Estadio José Antonio Huelga, derrotó en cerrado duelo, decidido en Regla Schiller 5×4 con la carrera marcada en el onceno episodio, al líder Cocodrilos de Matanzas.

Quinta victoria del relevista Fernando Betanzo, que tiró 1.1 innings al son de un jit y dos ponches. Partido de evidente improductividad madero en ristre, pues los Gallos dejaron a 15 corredores en circulación y los yumurinos a 11.

En los restantes resultados, Pinar del Río venció 4×1 a Isla de la Juventud, Guantánamo 9×4 a Granma y Cienfuegos 5×3 a Mayabeque.

Quedó suspendido el juego Ciego de Ávila-Villa Clara y sellado el Industriales-Artemisa, que se definirá este domingo.

Subtítulo… Actualizan sobre nuevas medidas disciplinarias

La Comisión Nacional de Beisbol informó acerca de nuevas medidas disciplinarias, ajustadas a lo establecido en el reglamento de la 64 SNB para los hechos que las originaron:

Vicyohandri Odelín Sanamé, director de Camagüey: suspensión de participar en cinco partidos a celebrar por su equipo.

Roger Jesús Montada Feria, comisionado provincial de beisbol en Camagüey: amonestación publica.

Yordanis Samón Matamoros, jugador de Camagüey: suspensión de participar en cinco partidos a celebrar por su equipo.

Eglis Eugellés Antunez, jugador de Camaguey: suspensión de participar en cinco partidos a celebrar por su equipo.