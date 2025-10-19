Celebran en Colombia elecciones para Consejos de Juventud

Bogotá, 19 oct.— Más de 11 millones 700 mil jóvenes entre los 14 y 28 años están llamados a ejercer su derecho al voto hoy en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Colombia.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, están nominados más de 45 mil candidatos para los comicios de los que saldrán los integrantes de los referidos mecanismos, cuya función fundamental es ejercer vigilancia y control de la gestión pública en los diferentes territorios.

Los sufragistas podrán ejercer su derecho ciudadano en 19 mil 869 mesas, distribuidas en seis mil 372 puestos en toda la nación, según informó previamente la entidad.

Durante la víspera, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en esta capital desde el cual se monitoreará la evolución del orden público en el transcurso del día.

“Una vez abiertas las urnas, nos trasladaremos al PMU junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el alto mando de la Fuerza Pública para verificar el normal desarrollo de la jornada democrática para que los jóvenes salgan a votar y que los candidatos no tengan dificultades en su actividad proselitista”, declaró a medios de prensa.

El funcionario destacó además que estos espacios fortalecen la voz de la juventud y consolidan una oportunidad única en el mundo.

Penagos reveló antes que para estos comicios se habilitó una serie de herramientas para garantizar la integridad y transparencia del proceso, y que de manera previa se realizaron simulacros con la participación de organizaciones políticas y los propios jóvenes.

Por otra parte, comentó que la trazabilidad del ejercicio de participación ciudadana puede ser verificado por diferentes organismos como la Procuraduría y la Contraloría.

Explicó asimismo que la peculiaridad de este sufragio es que el 18 por ciento de los jurados que están involucrados tienen menos de 18 años.

Los consejeros que serán elegidos durante esta jornada tendrán varias funciones tales como participar en la creación e implementación de las políticas dirigidas a la juventud y representarlos frente a las entidades públicas nacionales y territoriales.

Según datos de la Registraduría, en la primera votación para los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que ocurrió en 2021, participaron poco más de un millón 200 mil jóvenes, apenas el 10 por ciento de todos los habilitados.