Más allá de los ingredientes, la cocina cubana es una expresión de identidad nacional y sentido de pertenencia

El Día de la Cocina Cubana no solo reconoce la excelencia gastronómica alcanzada, sino que también promueve la preservación de las tradiciones culinarias y el rescate de recetas ancestrales transmitidas de generación en generación.

En los últimos años, instituciones culturales y asociaciones de chefs han impulsado la declaración de la Cocina Cubana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reafirmando su valor dentro de la cultura y la historia del país.

Celebrar esta fecha significa valorar el trabajo de cocineros, chefs, amas de casa y emprendedores gastronómicos que mantienen viva la autenticidad del sabor cubano.

En cada rincón del mundo donde hay un cubano, se mantiene el orgullo por su cocina.

Los platos criollos no solo alimentan el cuerpo, sino también la memoria y la nostalgia por nuestra Cuba.

Por eso, cada 18 de octubre se celebra con orgullo, entre risas, aromas y sazones, el arte de cocinar “a lo cubano”.