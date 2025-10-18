sábado 18 octubre 2025
Más allá de los ingredientes, la cocina cubana es una expresión de identidad nacional y sentido de pertenencia

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico

El Día de la Cocina Cubana no solo reconoce la excelencia gastronómica alcanzada, sino que también promueve la preservación de las tradiciones culinarias y el rescate de recetas ancestrales transmitidas de generación en generación.

En los últimos años, instituciones culturales y asociaciones de chefs han impulsado la declaración de la Cocina Cubana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reafirmando su valor dentro de la cultura y la historia del país.

Celebrar esta fecha significa valorar el trabajo de cocineros, chefs, amas de casa y emprendedores gastronómicos que mantienen viva la autenticidad del sabor cubano.

En cada rincón del mundo donde hay un cubano, se mantiene el orgullo por su cocina.

Los platos criollos no solo alimentan el cuerpo, sino también la memoria y la nostalgia por nuestra Cuba.

Por eso, cada 18 de octubre se celebra con orgullo, entre risas, aromas y sazones, el arte de cocinar “a lo cubano”.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
