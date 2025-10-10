Dos pueblos, dos culturas de resistencia

Autor: René Tamayo León

Siempre que uno conversa con ustedes nos fortalecemos; cuando apreciamos una nueva generación de muchachos palestinos que prevalece, que ha germinado, en la que se consolidan los valores de la causa palestina; eso fortalece nuestras convicciones.

Así lo expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un nuevo encuentro con una representación de los jóvenes de la hermana nación árabe que estudian en Cuba.

Tras participar en la mañana, junto a ellos y más de 100 000 cubanos, en la Tribuna Antimperialista, en acto para denunciar el genocidio contra ese pueblo, Díaz-Canel dijo a los jóvenes que «sus historias de vida, sus vicisitudes, su sufrimiento, duele mucho»; pero ese dolor –expresó– también es compromiso en la lucha, y creo que más temprano que tarde, estaremos en un encuentro como este en una Palestina libre».

Denunció que, a dos años del inicio de la nueva agresión, no puede olvidarse que esta fue una idea del Gobierno estadounidense, una idea del imperialismo que tiene como brazo ejecutor al Gobierno de Israel.

«Los dos tienen la responsabilidad de, inmediatamente, responder al mundo por ese genocidio, por esos crímenes que han cometido, porque no han dejado vivir a un pueblo en paz que solo ha aspirado a su autodeterminación, a su soberanía, a su independencia, y a vivir en su propia tierra, de donde han sido despojados, desalojados, sacados a la fuerza», enfatizó.

Señaló que ahora el imperialismo quiere limpiarse la cara ante las atrocidades en la Franja de Gaza.

«El plan para Palestina es un plan del imperio». Cuba no apoyará ninguna otra propuesta que no sea «la de un Estado palestino soberano e independiente, en las fronteras anteriores a 1967, con un gobierno conformado por voluntad palestina, con derecho a que sus refugiados puedan regresar al país y con Jerusalén oriental como capital.

«Y vamos a estar luchando con ustedes por ese futuro. Estaremos demostrando que un mundo mejor es posible, y que para construir ese mundo mejor, tiene que existir un Estado palestino».

HISTORIAS DE DOLOR, PERO TAMBIÉN DE VIDA

En el intercambio, en el que también participó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, varios jóvenes contaron sobre sus vidas, sobre su dolor, pero también sobre sus esperanzas y seguridad en que Palestina volverá a ser libre.

Yazan Zahar, estudia en Cuba desde hace siete años, y hoy cursa la especialidad de Ortopedia. Su familia vive en Cisjordania.

Cada una de nuestras familias tiene su propia historia, pero como palestinos nos calificamos revolucionarios. Somos personas que han sacrificado sus tierras, sus vidas, sus casas, sus hijos, sus padres, por una causa justa, que es nuestra Palestina, recordó Yazan, al tiempo que rememoró su niñez, cuando los fines de semana, iba con sus amigos a lanzar piedras contra las puertas de las colonias israelíes que le habían arrebatado sus tierras.

«Hemos sido niños que pueden enfrentar la muerte sin miedo por nuestra causa. Pero ahora somos jóvenes que luchamos por un futuro digno, de soberanía, un futuro en el que se proteja a nuestros niños, porque como escribió Martí, son la esperanza del mundo».

Yazan también contó de su amor por esta Isla. «Cuba siempre ha estado al lado de las causas justas, sobre todo de Palestina. Cuba siempre pone en práctica el compromiso que tiene con los pueblos oprimidos del mundo».

Así lo ha hecho desde el inicio de la Revolución, y ahora estamos conversando con usted, el único presidente que ha encabezado varias marchas a favor de Palestina frente a una embajada de Estados Unidos.

Harrith Amir, estudiante de sexto año de Medicina, expresó que ahora parece que la guerra va a terminar, sin embargo, las cicatrices que ha dejado en nuestro pueblo no podrán borrarse. La guerra puede haber cesado, pero la lucha por la libertad, la soberanía y los derechos legítimos no concluirá. Durante todo este tiempo –apuntó–, Cuba no ha estado entre los silenciosos, no nos ha fallado.

Mohamed Albhasi recordó que la guerra no empezó el 7 de octubre de 2023, se remonta a 1948, y mucho antes. Y los palestinos que han muerto en esta lucha no son números, sino que son sueños, esperanza, dijo.

PALESTINA SIEMPRE PODRÁ CONTAR CON CUBA

Díaz-Canel rememoró los encuentros de este tipo que han sostenido, pero explicó que esta vez era necesario volverse a ver.

«Lo hemos hecho por el compromiso que tenemos con la causa palestina, y sobre todo para que ustedes se sientan acompañados, apoyados, para que en fechas tan significativas, sientan que en Cuba, tienen una casa, un pueblo hermano, madres, padres».

«Duele mucho que jóvenes como ustedes, en plenitud de capacidades, estén pasando por esto, y es por eso que tenemos que seguir luchando por Palestina».

Recordó que las generaciones nacidas después del triunfo de la Revolución crecieron oyendo a Fidel hablar de Palestina, defendiéndola, denunciando en cualquier espacio internacional el crimen que se cometía. «Nosotros crecimos admirando también a Palestina, y crecimos comprometidos con la causa».

«Ustedes están en un país que los acogió, que les dio la posibilidad de estudiar, porque Cuba y Palestina somos dos culturas de resistencia. Somos dos pueblos de resistencia. Somos dos pueblos agredidos. Somos dos pueblos que no hemos renunciado a permanecer, ni a ser independientes, soberanos y libres.

«Por lo tanto, están aquí como un foco de resistencia. Son la expresión de los mejores ideales, de los mejores sentimientos del pueblo palestino, definen la cultura y las raíces palestinas, la legitimidad de la causa.

«Por eso tampoco es extraño que nosotros los abracemos, que los consideremos nuestros hijos. Esta siempre será la casa de Palestina», afirmó.

«Ojalá tuviéramos una situación más holgada para compartir con ustedes mejor nuestras conquistas, los resultados de nuestros avances. Nosotros también estamos sometidos a un bloqueo genocida, criminal.

«En Palestina caen las bombas físicas. En Cuba todos los días caen esas bombas invisibles del arreciamiento del bloqueo, de las medidas coercitivas. Pero aun en tiempos difíciles, siempre habrá espacio para compartir con Palestina, con sus jóvenes».

Como una segunda idea, Díaz-Canel aseveró que palestinos y cubanos estamos compartiendo «como si fuera un aula y un espejo, somos dos culturas de resistencia.

«Estamos en medio de un proceso que he llamado resistencia creativa, porque somos pueblos que estamos resistiendo los embates que imponen los bloqueos, las guerras o las medidas coercitivas del imperio.

«Somos dos pueblos que estamos enfrentando (todo eso) con resistencia muy digna, que crecemos, que buscamos –con creatividad propia– superar las contingencias.

«Por lo tanto, ese concepto de resistencia creativa también lo estamos compartiendo: la solidaridad, un ideario de internacionalismo, la máxima martiana de que Patria es Humanidad. Entre todos estamos aportando, desde nuestra cultura de resistencia, convicción, pensamiento, y ejecutamos también voluntad.

«Y si esto lo llevamos a la vida cotidiana, cada libro que estudian en Cuba es un hecho de resistencia; cada examen que vencen es una victoria; y cada sonrisa que comparten con un cubano, un puente de solidaridad.

Otra base de los vínculos entre Cuba y Palestina es la propia formación de los jóvenes aquí.

«Ustedes se están formando sobre todo como revolucionarios, como personas íntegras, como ciudadanos que van a ser muy útiles a su pueblo».

Ese conocimiento, comentó, «son los ladrillos con los que se va a reconstruir Palestina. Y desde el conocimiento, le van a aportar mucho al futuro. Porque Palestina va a necesitar médicos para curar las heridas, las viejas heridas. Va a necesitar ingenieros para reconstruir ciudades y sueños. Va a necesitar maestros para que enseñen a la nueva generación lo que es la justicia social y la paz. Y Palestina va a necesitar también agrónomos, agricultores, para cultivar la tierra palestina, para producir alimentos».

Son estas, «tres ideas que nos unen y que reflejan fehacientemente nuestra unidad», recalcó Díaz-Canel a los jóvenes, a quienes ratificó «que Palestina siempre podrá contar con Cuba, ustedes siempre podrán contar con Cuba. Porque nuestra lucha por Palestina, nuestra denuncia a favor de Palestina es permanente».