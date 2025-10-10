Recibió Díaz-Canel al Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua

viernes 10 octubre 2025
Al agradecer el recibimiento del Presidente cubano, el general de Ejército Julio César Avilés Castillo transmitió «el saludo y aprecio» de la Presidencia, la patria y el ejército nicaragüenses a la Mayor de las Antillas

Autor: René Tamayo León 

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo en la tarde de este jueves un fraternal encuentro con el general de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de la República de Nicaragua, a través de quien transmitió un saludo a su homólogo Daniel Ortega y a Rosario Murillo.

El Jefe de Estado resaltó que esta es una visita que contribuirá «a fortalecer, ampliar, consolidar las históricas relaciones entre Cuba y Nicaragua».

En el encuentro también participaron el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro de las far, y el general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá.

Díaz-Canel ratificó las estrechas relaciones entre ambas revoluciones y su cooperación, incluido el ámbito de la defensa. «Nicaragua y Cuba siempre han defendido posiciones comunes», subrayó.

Destacó, además, la fortaleza de los vínculos binacionales entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y el Partido Comunista de Cuba, entre los parlamentos de los dos países y entre sus fuerzas armadas.

También rememoró la misión internacionalista que cumplió, a fines de los años 80, en el hermano país centroamericano. «Para mí, Nicaragua es entrañable», recalcó.

Al agradecer el recibimiento del Presidente cubano, el general de Ejército Julio César Avilés Castillo transmitió «el saludo y aprecio» de la Presidencia, la patria y el ejército nicaragüenses a la Mayor de las Antillas.

