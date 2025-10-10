viernes 10 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tratamiento salarial y laboral para el 10 de Octubre

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que, de acuerdo con lo establecido por la Ley No. 116, Código de Trabajo, el 10 de Octubre es un día de conmemoración nacional, al celebrarse el inicio de las guerras por la independencia, por lo que recesan las actividades laborales.

Se exceptúan las actividades relacionadas con la zafra azucarera y otros trabajos agrícolas urgentes, industrias de procesos de producción continua, labores inaplazables de carga y descarga; servicios de transporte y su aseguramiento técnico indispensable, hospitalarios y asistenciales, farmacias, expendios de combustible, funerarias, jardines vinculados con estas y cementerios, servicios de hospedaje, centros turísticos, comunicaciones, transmisiones de radio y televisión, servicios públicos básicos, actividades de pesca y otras autorizadas por la ley.

Los trabajadores cuyas actividades recesan ese día y están sujetos a la forma de pago por rendimiento, se les abona el salario promedio; si están sujetos a la forma de pago a tiempo, cobran su salario diario.

Si se encuentran disfrutando de vacaciones anuales pagadas, licencias no retribuidas, subsidios de seguridad social o garantías salariales, continúan recibiendo ese tratamiento.

Los trabajadores que por la índole de su trabajo están exceptuados de recesar o que tienen que concurrir al trabajo porque se les ha habilitado como laborable ese día, se les abona el pago doble del salario que les corresponde devengar por la producción realizada o el tiempo real trabajado, incluyendo los pagos adicionales a que tengan derecho. 

Destacadas
Recibió Díaz-Canel al Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua
Santiago de Cuba: El fuego que nunca se apaga
El país que necesitamos implica compromiso, participación real y control
Celebran en San Luis acto provincial por el aniversario 6to del Consejo Electoral
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios