miércoles 22 octubre 2025
Conmemoró Cuba 65 años de relaciones con siete países asiáticos

Picture of ACN
ACN

Cuba conmemoró los 65 años de relaciones diplomáticas con India, Indonesia, Cambodia, la República Popular Democrática de Corea, China, Vietnam y Mongolia, con la inauguración de una exposición fotográfica que recoge los principales momentos de estos vínculos de amistad y cooperación.

   La ceremonia tuvo lugar este martes en la Biblioteca Nacional José Martí, de La Habana, con presencia de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, precisó la Cancillería en su sitio web.

   De acuerdo con la información, en las fotografías son evocadas las visitas de delegaciones de máximo nivel, encuentros bilaterales, rúbricas de documentos, así como otros hechos significativos que han marcado los nexos.

   Subraya la nota que se puede apreciar también un testimonio vívido de la impronta del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en los vínculos con países asiáticos.

   Asistieron también a la actividad el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso; así como otros directivos de organizaciones políticas y de masas; representantes de instituciones y organismos cubanos; funcionarios de la Cancillería; y miembros del cuerpo diplomático asiático acreditado en La Habana.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
