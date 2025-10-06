Comienza en Cuba el Congreso Internacional Cibersociedad 2025

La Habana, 6 oct.— El Hotel Nacional de Cuba acogerá a partir de hoy el IV Congreso Internacional Cibersociedad 2025, organizado por la Unión de Informáticos de la isla.

El evento, que tendrá lugar del 6 al 9 de octubre, contará con sesiones, talleres y conferencias que acercarán a los presentes a temas como el uso de la Inteligencia Artificial, la transformación digital y la soberanía tecnológica.

Durante el congreso se realizarán además demostraciones prácticas y dinámicas grupales referentes a la generación de mapas y narrativas espaciales y sobre el uso de las tecnologías al servicio de la participación ciudadana.