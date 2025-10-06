Santiago de Cuba rompe el maleficio en serie beisbolera cubana

Cienfuegos, Cuba.— Santiago de Cuba detuvo este domingo una racha de cinco derrotas consecutivas al vencer 9-6 a los Elefantes de Cienfuegos, resultado que los impulsó nuevamente hasta la segunda posición de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El conjunto indómito, que cayó cuatro veces seguidas ante los paquidermos, se apoyó en una ofensiva oportuna durante el octavo capítulo, cuando fabricó cuatro anotaciones decisivas sobre la grama del estadio 5 de Septiembre.

Yoel Yanqui se erigió como figura del choque al disparar par de cuadrangulares, uno con las bases llenas, y empujar siete carreras que inclinaron la balanza a favor de los visitantes.

Con este triunfo, los pupilos de Eddy Cajigal sumaron su decimosexto éxito de la campaña y superaron a Industriales en el ordenamiento general, mientras los Elefantes siguen anclados en la parte baja a pesar de su esfuerzo.

En otros resultados, Matanzas consolidó su liderato al vencer 12-8 a Guantánamo en el Nguyen Van Troi, con relevo ganador de Yosney García y cuatro impulsadas repartidas entre Yariel Duque y Andrys Pérez.

Por su parte, Villa Clara sorprendió 12-7 a Industriales en el Latinoamericano con un racimo de 10 carreras en el primer inning, apoyado en el poder de Mailon Tomás Alfonso, quien conectó un bambinazo con dos sacos ocupados.

Artemisa blanqueó 6-0 a Ciego de Ávila y alcanzó a los capitalinos en el tercer lugar, gracias a la faena de Geonel Gutiérrez, autor de ocho ponches en casi seis entradas, y el salvamento de Leonardo Ocle.

En otros duelos, Holguín superó 9-1 a Pinar del Río con jonrones de Lázaro Cedeño y Yasiel González, mientras que Las Tunas y Mayabeque dividieron honores en su doble jornada, al igual que Sancti Spíritus y Granma.

La fecha cerró con la victoria de Camagüey 9-4 sobre Isla de la Juventud, sostenida en el sólido pitcheo de Rodolfo Soris y la ofensiva de once imparables de los Toros.