martes 02 septiembre 2025
Voz de play-ball se escuchará en 64 Serie Nacional de Béisbol

La inauguración oficial será en el Estadio Julio Antonio Mella, con el duelo entre el local y monarca exponente Las Tunas contra Pinar del Río

Por José Luis López Sado

Las Tunas.— Ya están creadas todas las condiciones para la inauguración oficial este martes de la 64 Serie Nacional de Béisbol, en el Estadio Julio Antonio Mella, de esta ciudad, sede del monarca exponente Leñadores de Las Tunas.

«Cada jugador sabe lo que debe hacer para trabajar como equipo. Hemos entrenado muy duro, hay excelente unión y queremos retener el título de la pasada campaña. Me designaron para jugar la tercera base, pero iré a la posición en que me necesiten», comentó el talentoso Jean Lucas Baldoquín en una visita de JIT al entrenamiento de Leñadores.

La tropa tunera exhibe una nómina muy compacta, en la cual se funden experiencia con juventud en los tres renglones de juego. Su rival de este martes será Pinar del Río.

En este juego sucederá algo inédito en la historia de las 63 temporadas anteriores: ninguno de los rivales contará con la presencia de su mentor. Abeicy Pantoja (LTU) y Alexander Urquiola (PRI) están al mando de dos conjuntos que intervendrán en eventos internacionales, la Copa Mundial Sub-18 (en Okinawa) y el Campeonato Panamericano Sub-15 (Santo Domingo), respectivamente.

Está será una campaña a la cual regresarán varios atletas que mostraron su real valía en ligas profesionales foráneas, lo cual sin dudas mejorará el nivel competitivo. Y la afición lo agradecerá.

Se vienen varios eventos internacionales y cada jugador buscará impactar con sus acciones a directivos y técnicos, y así también mostrarán, una vez más, que el beisbol de la Isla mantiene su buena sintonía.

¿Favoritos para obtener el gallardete en poder de los Leñadores tuneros? Pues ellos pueden repetir. No obstante, también incluimos a Industriales, Matanzas, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba, por ese orden.

Los restantes duelos en el inicio de la primera subserie serán a base de: Mayabeque-Artemisa, Cienfuegos-Industriales, Ciego de Ávila-Matanzas, Villa Clara-Sancti Spíritus, Guantánamo-Camagüey, Granma-Holguín e Isla de la Juventud-Santiago de Cuba, siempre en terreno de los últimos.

