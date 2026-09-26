sábado 26 septiembre 2026
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Cuba confirma asistencia a los IV Juegos Olímpicos de la Juventud

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La Actualidad del Deporte Cubano. Es un sitio web informativo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación‏‎ INDER el cual lo mantiene actualizado con el acontecer deportivo nacional e internacional.

Por: José Luis López Sado

La Habana.- Cuba asistirá con 12 competidores a los  IV Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Víctor Corona, metodólogo de la Dirección Técnico-Metodológica del Inder, explicó a JIT que la delegación incluirá a tres exponentes del atletismo, una judoca y los ocho miembros del equipo de Beisbol5.

Las primeras son la discóbola tunera Adriana González, la saltadora de altura camagüeyana Daniselis Reyes y la corredora santiaguera Banessa Velazco, inscrita en los 200 metros planos.

La judoca es la pinareña Kayla Pita (78 kg), y la nómina de la popular modalidad beisbolera surgida del «cuatro esquinas» saldrá de la preselección de 12 jugadores que por estos días entrena con ahínco en la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdoba Cardín, en la Habana del Este.

De ese grupo se definirá primero el conjunto de ocho que exhibirán sus golpeos y defensa en la I Copa Panamericana de la categoría, prevista del 14 al 19 de octubre en Barquisimeto, Venezuela.

Al regresar a La Habana, de acuerdo con sus actuaciones en esa justa, se decidirá quiénes continuarán viaje a territorio senegalés.

El comité organizador de estas citas olímpicas para juveniles se atribuye solicitar a los países la cantidad de atletas que puede enviar, así como sus deportes, además de fijar otras exigencias a fin de lograr representatividad y determinados balances entre los convocados.

Esta constituirá la primera justa auspiciada por el Comité Olímpico Internacional en el continente africano y está concebida como un canto a la diversidad, la amistad y la esperanza.

Asimismo, inspira a participar activamente en la construcción de un mundo más unido y pacífico, con el deporte como vehículo para la paz y la solidaridad.

Cuba se encuentra entre los diez primeros países en el medallero histórico de las lides olímpicas juveniles, pues en la suma de las tres anteriores -Singapur 2010, Nankín 2014 y Buenos Aires 2018- exhibe saldo de 24 preseas (15-4-5), por delante de Brasil (10-3-9) y Colombia (7-6-5)

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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