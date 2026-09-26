Cuba confirma asistencia a los IV Juegos Olímpicos de la Juventud

Por: José Luis López Sado

La Habana.- Cuba asistirá con 12 competidores a los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Víctor Corona, metodólogo de la Dirección Técnico-Metodológica del Inder, explicó a JIT que la delegación incluirá a tres exponentes del atletismo, una judoca y los ocho miembros del equipo de Beisbol5.

Las primeras son la discóbola tunera Adriana González, la saltadora de altura camagüeyana Daniselis Reyes y la corredora santiaguera Banessa Velazco, inscrita en los 200 metros planos.

La judoca es la pinareña Kayla Pita (78 kg), y la nómina de la popular modalidad beisbolera surgida del «cuatro esquinas» saldrá de la preselección de 12 jugadores que por estos días entrena con ahínco en la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdoba Cardín, en la Habana del Este.

De ese grupo se definirá primero el conjunto de ocho que exhibirán sus golpeos y defensa en la I Copa Panamericana de la categoría, prevista del 14 al 19 de octubre en Barquisimeto, Venezuela.

Al regresar a La Habana, de acuerdo con sus actuaciones en esa justa, se decidirá quiénes continuarán viaje a territorio senegalés.

El comité organizador de estas citas olímpicas para juveniles se atribuye solicitar a los países la cantidad de atletas que puede enviar, así como sus deportes, además de fijar otras exigencias a fin de lograr representatividad y determinados balances entre los convocados.

Esta constituirá la primera justa auspiciada por el Comité Olímpico Internacional en el continente africano y está concebida como un canto a la diversidad, la amistad y la esperanza.

Asimismo, inspira a participar activamente en la construcción de un mundo más unido y pacífico, con el deporte como vehículo para la paz y la solidaridad.

Cuba se encuentra entre los diez primeros países en el medallero histórico de las lides olímpicas juveniles, pues en la suma de las tres anteriores -Singapur 2010, Nankín 2014 y Buenos Aires 2018- exhibe saldo de 24 preseas (15-4-5), por delante de Brasil (10-3-9) y Colombia (7-6-5)