Parapesistas cubanos a torneo abierto continental por un lugar en Lima 2027

La Habana.- Los parapesistsas cubanos Amalia González, Daylenis Vázquez, Samantha Rivera, Enmanuel González, Daniel Cedeño y Jesús Cuevas representarán a la Isla en el Campeonato Abierto Parapanamericano de Para Powerlifting en México.

El certamen, previsto del 4 al 8 de octubre venidero, otorgará cupos a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027.

La lid reunirá a alrededor de 190 deportistas de 21 países en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la capital azteca.

Designado por la World Para Powerlifting como el principal campeonato del año para la región de América dentro del proceso clasificatorio a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, contará con la presencia de campeones paralímpicos, mundiales y recordistas.

Amalia González, quien compite en la división de 45 kilogramos, confesó sentirse expectante ante lo que será su primer gran evento de la temporada.

«Es mi primera competencia del año, y es para clasificar para los Parapanamericano de Lima, así que será muy exigente. Nos hemos sacrificado todo este tiempo para levantar y dar lo máximo posible», declaró a JIT la pequeña forzuda.

La granmense acumula una destacada hoja de servicios: campeona de la Copa Mundial de Veracruz 2023, récord mundial en su categoría en los Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, con 91 kilos, incluidos cuatro títulos, y dos coronas en las categorías Novatos y Próxima Generación en el campeonato mundial de El Cairo, en ese propio año.

«A México vamos todos con la idea de dar lo mejor de nosotros para Cuba, para poner el nombre de nuestro país bien en alto», añadió.

Por su parte, Daylenis Vázquez, de la división de 41 kilogramos, aseguró que su preparación marcha bien y que su objetivo es claro.

«Me estoy preparando fuerte, cumpliendo con todos mis ejercicios. Mi aspiración es buscar una clasificación para los Juegos de Lima 2027», expresó.

La también granmense, quien obtuvo una presea de oro y otra de plata en la pasada lid mundialista egipcia y dos subcampeonatos en la capital chilena, trabaja con la mira puesta en mejorar sus marcas.

«Que esperen muchos resultados bonitos y principalmente del equipo; vamos por más en todos los sentidos», afirmó la pesista, quien junto a sus compañeros de equipo entrena bajo la guía de Ramón Martínez Martínez.

El certamen mexicano es obligatorio en el proceso de calificación a los próximos Juegos Paralímpicos.

De acuerdo con el comité organizador de la justa, la lista de países asistentes la engrosan selecciones de nivel como Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, Chile y la sede, entre otros.