martes 02 septiembre 2025
Pronostican impacto de tormenta geomagnética en la Tierra

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Washington, 2 sep.— El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé la llegada hoy a la Tierra de una tormenta geomagnética.

El fenómeno fue provocado por una llamarada emitida el 30 de agosto por la región de manchas solares activas denominada 4199.

Según pronóstico, al llegar el evento provocará una tormenta geomagnética G2 (moderada), que se intensificará a niveles G3 (fuertes) a medida que arribe el cuerpo principal de la perturbación.

Una tormenta geomagnética es una perturbación importante de la magnetosfera terrestre que se produce cuando ocurre un intercambio muy eficiente de energía del viento solar hacia el entorno espacial que rodea la Tierra, de acuerdo con NOAA.

El aviso indica que puede haber fallas temporarias en los satélites, problemas en la radio y los radares, y trastornos de la navegación por compás magnético

Además, con este evento la aurora boreal generalmente se hace visible en latitudes más bajas de lo normal.

