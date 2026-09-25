Cuba mantiene aspiraciones semifinalistas en Final Six de Voleibol

El equipo femenino derrotó a Canadá por barrida y mejoró su récord de victorias y derrotas (2-2).

La Habana.- El equipode Cuba superó por barrida (25-19, 25-12 y 25-22) al de Canadá y mejoró su récord, ahora de dos victorias e igual cantidad de derrotas, en el torneo Final Six Femenino Norceca de Voleibol 2026 de Zinacantepec, para mantener sus pretensiones de avanzar a las semifinales.

En la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán de esa ciudad del estado de México, las antillanas aprovecharon la inexperiencia internacional de las norteñas, quienes antes también cayeron frente a Estados Unidos, Dominicana y Puerto Rico, y le encajaron hoy su cuarto revés.

Las cubanas fueron superiores en ataques (39-28) y en bloqueos (7-4), y cometieron mucho menos errores propios (19-29), en tanto las canadienses sacaron ventaja de 2-0 en puntos de saque, en un desafío n el que solo en el tercer set sintieron con más intensidad la resistencia rival, pero supieron mantener el control.

La central Jessica Aguilera lideró la ofensiva de las caribeñas con 11 puntos, incluidos seis ataques y cinco bloqueos, la mayor cantidad del encuentro.

Le siguieron la opuesta Yalain Regla De La Peña, con diez tantos por remates, así como la atacadora auxiliar Eviliana Martínez (9), la central Dayana Martínez (8) y la jugadora de esquina Whitney James (7).

Naomie Sinclair y Laila Johnston encabezaron a su elenco con nueve unidades cada una.

La central de Cuba, Daima del Río, declaró que “esta fue una victoria muy importante, y más en 3-0 porque a la hora de ver los puntos nos dará la oportunidad de estar entre los cuatro primeros para disputar las semifinales. El juego fue parejo y solo fue concentrarnos un poco más en la táctica de juego para tomar el control. La precisión del saque estuvo bien, el colectivo estuvo bien en ataque especialmente”.

Carolyn O’Dwyer, entrenadora de Canadá, destacó la buena experiencia que está viviendo su elenco, la primera internacional en la categoría de mayores por este grupo de estudiantes de la Universidad de Alberta, uno de los principales programas de ese nivel en el país norteño.

“Estamos desarrollándonos y mejorando, lo cual es muy positivo. Creo que debemos hacer un mejor trabajo para no perjudicarnos nosotras mismas al final de los sets. Estamos en la pelea, pero después facilitamos un poco las cosas para el otro equipo. Tenemos que entender que podemos hacerlo, que podemos ganar un set y tenemos que creer un poco más en eso”, acotó.

Este viernes será la última jornada de la ronda preliminar de todos contra todos, en la que las nuestras se medirán a República Dominicana a las seis de la tarde (hora de Cuba); Estados Unidos a Puerto Rico y México a Canadá, en este orden.