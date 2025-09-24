miércoles 24 septiembre 2025
Transfermovil incorpora nuevas funciones de pago en su más reciente actualización

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

La aplicación Transfermóvil ha publicado una nueva actualización, identificada como la versión V.1.250922, que incorpora varias funcionalidades y mejoras destinadas a facilitar los servicios financieros y de pagos a los usuarios.

Entre las principales novedades de esta actualización se encuentra la integración de una opción denominada MiBoleto, la cual puede ser adquirida directamente desde el monedero virtual MiTransfer integrado en la plataforma. Esta adición busca agilizar y digitalizar el proceso de compra de boletos para diversos servicios.

Asimismo, la aplicación ha implementado una serie de actualizaciones en el módulo destinado a los Pagos de Tributos, gestionados por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Estas modificaciones tienen como objetivo optimizar la experiencia del usuario al realizar estos trámites fiscales de manera digital.

Adicionalmente, la nueva versión incluye una renovación en su aspecto visual, con cambios específicos en la iconografía de la aplicación para ofrecer una interfaz más moderna y clara.

Los desarrolladores recomiendan a los usuarios descargar esta actualización a través de los sitios web y canales oficiales de la aplicación para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del servicio.

También se invita a seguir las cuentas oficiales de Transfermóvil en redes sociales para mantenerse informado sobre las novedades.

(Tomado de Agenda Económica)

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
