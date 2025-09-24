Transfermovil incorpora nuevas funciones de pago en su más reciente actualización

La aplicación Transfermóvil ha publicado una nueva actualización, identificada como la versión V.1.250922, que incorpora varias funcionalidades y mejoras destinadas a facilitar los servicios financieros y de pagos a los usuarios.

Entre las principales novedades de esta actualización se encuentra la integración de una opción denominada MiBoleto, la cual puede ser adquirida directamente desde el monedero virtual MiTransfer integrado en la plataforma. Esta adición busca agilizar y digitalizar el proceso de compra de boletos para diversos servicios.

Asimismo, la aplicación ha implementado una serie de actualizaciones en el módulo destinado a los Pagos de Tributos, gestionados por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Estas modificaciones tienen como objetivo optimizar la experiencia del usuario al realizar estos trámites fiscales de manera digital.

Adicionalmente, la nueva versión incluye una renovación en su aspecto visual, con cambios específicos en la iconografía de la aplicación para ofrecer una interfaz más moderna y clara.

Los desarrolladores recomiendan a los usuarios descargar esta actualización a través de los sitios web y canales oficiales de la aplicación para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del servicio.

También se invita a seguir las cuentas oficiales de Transfermóvil en redes sociales para mantenerse informado sobre las novedades.

