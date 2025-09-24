Evento teórico del Caracol actualiza relación medios-público

Por Alain Amador Pardo Foto: José Luis Reyes

Como parte de la edición 2025 de los Premios Caracol, desde este martes y hasta el viernes 26, la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) es sede del tradicional evento teórico, dedicado en esta oportunidad a celebrar el aniversario 75 de la Televisión Cubana.

Lo analizado, compartido y debatido en torno al Caracol representa siempre una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de los medios audiovisuales en la cultura cubana y para premiar a sus protagonistas más destacados.

En estas jornadas, que organiza cada año la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Uneac, se realizarán análisis, debates y actividades relacionadas con la historia y el presente de la televisión en Cuba, dijo a la Agencia Cubana de Noticias la presidenta de ese trascendental grupo de creadores, Lourdes de los Santos.

Para estar acordes con los tiempos que corren, cada año hay cosas nuevas, como puede ser la multimedialidad. Hoy se conciben programas que pasan por un medio y pueden reflejarse en otros, e incluso en las redes sociales, destacó la también realizadora cinematográfica.

Comenzar a pensar de manera distinta e incorporar nuevos perfiles dentro de la imagen en los medios —en constante cambio— forman parte de los aciertos y necesidad de contar cada año con el evento Caracol, destacó.

Un homenaje al destacado realizador, profesor y teórico televisivo Vicente González Castro inició los paneles, donde Sahily Tabares intercambió, entre otros, con Lizette Vila y Elina Hernández Galarraga, autora del libro «Vicente González Castro, hechos, recuerdos y miradas», de la Editorial En Vivo; para concluir con un capítulo del recordado espacio seriado «Hasta el último aliento», uno de los grandes legados del agasajado.

Durante la tarde, el panel «Nuevos contenidos y lenguajes en los telefilmes», moderado por Jorge Alonso Padilla, reunió a las realizadoras Magda González Grau y Elena Palacio, y la vicepresidenta del Icaic, Yanin Martínez, quienes abordaron, además de las circunstancias que tributan al título del encuentro, nuevas formas de producción conjunta con el Icaic.

¿Cuáles son esos nuevos contenidos? ¿Realmente son nuevos o solo cambió la asiduidad y madurez de los públicos para entender estéticas relacionadas con algunas tramas psicosociales «incómodas»? ¿Hay un horario para cada tema en la televisión pública o son los adultos de casa quienes deben asumir sus responsabilidades? Todas estas interrogamtes, y muchas más, tuvieron sustento y debate en el encuentro vespertino.

Igualmente, De los Santos significó que otros paneles como el de «Programas Cinematográficos en la Televisión», «Programas infantiles con muñecos» y «Programas simultáneos en radio y TV, que tendrán lugar miércoles y jueves, serán antesala temática de la clausura del evento teórico, que el viernes reunirá, entre otros, a Waldo Ramírez, José Carlos Zaragoza, Roberto Ferguson y Edith Massola.

En el marco del encuentro se entregarán los premios Caracol 2025, un reconocimiento anual que destaca la excelencia en el cine, la radio y la televisión del país.