Avispas siguen de fiesta en la Serie Nacional de Béisbol

La Habana.— Las Avispas de Santiago de Cuba continuaron de fiesta en la 64 Serie Nacional de Béisbol, al conseguir su decimocuarta victoria en 16 salidas, nueve de ellas consecutivas, para mantenerse de líder del torneo.

Sus víctimas de turno: los Leopardos de Villa Clara, a quienes derrotaron con marcador de 9-8 en su cuartel general del Guillermón Moncada, en una accidentada jornada donde los duelos Isla de la Juventud-Sancti Spíritus e Industriales-Granma no pudieron realizarse por atrasos en la transportación y el de Las Tunas-Ciego de Ávila por problemas con el hospedaje.

El séptimo jonrón de Yoel Yanki sirvió para igualar en ese liderato y empatar las acciones en el apartado siete al encontrar a dos compañeros en las almohadillas.

Otro cuadrangular, este dentro del terreno conectado por Maikol Poll, también encontró dos sacos ocupados y les dio a los orientales las carreras de la ventaja definitiva.

Antes, en el tercer tramo, Francisco Martínez había pegado su quinto vuelacercas del torneo.

En el Victoria de Girón, los Cocodrilos de Matanzas dejaron tendidos en el terreno a los Vegueros de Pinar del Río en la entrada 11, con pizarra de 2-1, para mantenerse a un juego del líder.

Un error al campo propició el empate en el décimo episodio y un hit de oro de Aníbal Medina con los ángulos congestionados les dio la decimotercera victoria a los locales en esta campaña.

Pedro Mesa realizó una excelente labor monticular al igual que su rival Gabriel Cantero, pero el éxito fue a los récords del rescatista Silvio Iturralde, quien caminó una ruta de cuatro entradas manteniendo a raya a los más occidentales. Yancarlos García sufrió el descalabro.

En el Calixto García los Cachorros holguineros aprovecharon la localía y sacudieron 15-4 a los Elefantes de Cienfuegos, para llegar a 11 triunfos y quedarse solos en la tercera posición.

Ernesto Torres sacó dos pelotas del parque por los ganadores y empujó cinco anotaciones, mientras José Miguel Rodríguez firmó un relevo de 5.1 episodios inmaculados para llevarse el crédito.

Los Indios de Guantánamo, de visita en el 26 de Julio, se atravesaron en el camino de los Cazadores de Artemisa y los doblegaron 3-1 para desplazarlos al sexto escaño del ordenamiento.

Yandro Daudinot y Joel Tejeda unieron sus brazos para mantener en silencio los maderos de los anfitriones y Andy Luis Pérez se fue derrotado.

Por último, los Toros de Camagüey, atrincherados en su feudo del Cándido González, noquearon 13-3 a los Huracanes de Mayabeque y se mantuvieron en zona de privilegio.

Alexander Ayala disparó un bambinazo y remolcó cuatro carreras, Leonel Moa pegó tres sencillos y un triple para empujar tres y Yordanis Samón se fue de 4-3 con dos impulsadas.

José Ramón Rodríguez lanzó cinco capítulos con nueve ponches y ganó su segundo partido de la temporada.