Termoeléctrica Renté opera con normalidad y en línea Felton 1

Picture of Juventud Rebelde
Juventud Rebelde
Periódico cubano fundado en 1965 y dirigido por la Unión de Jóvenes Comunistas.
El incendio ocurrido en Renté no afectó el funcionamiento de la CTE

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo Grajales, Renté, ubicada en Santiago de Cuba, mantiene operaciones normales y estables tras el incendio ocurrido en horas de la madrugada de hoy en la Central Eléctrica Fuel Oil, también situada en el área, pero perteneciente a otro sistema de generación.

El ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la CTE Renté, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que el siniestro no provocó afectaciones a la termoeléctrica santiaguera, ni comprometió su funcionamiento.

Estamos operando con los tres bloques de generación: el 3 y el 6 aportan 50 megawatt, cada uno, y el 5 —que sincronizó en la madrugada— está subiendo cargas y debe generar 60 megawatt.

La Planta está operando de forma estable y el evento ocurrido en la Central Eléctrica Fuel-Oil no interfiere en el funcionamiento de la Termoeléctrica, enfatizó.

Por su parte, la Unión Eléctrica informó a través de su página en Facebook que a las 3:47 pm entró en línea Felton 1, que se encontraba en mantenimiento.

