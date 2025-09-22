Termoeléctrica Renté opera con normalidad y en línea Felton 1

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo Grajales, Renté, ubicada en Santiago de Cuba, mantiene operaciones normales y estables tras el incendio ocurrido en horas de la madrugada de hoy en la Central Eléctrica Fuel Oil, también situada en el área, pero perteneciente a otro sistema de generación.

El ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la CTE Renté, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que el siniestro no provocó afectaciones a la termoeléctrica santiaguera, ni comprometió su funcionamiento.

Estamos operando con los tres bloques de generación: el 3 y el 6 aportan 50 megawatt, cada uno, y el 5 —que sincronizó en la madrugada— está subiendo cargas y debe generar 60 megawatt.

La Planta está operando de forma estable y el evento ocurrido en la Central Eléctrica Fuel-Oil no interfiere en el funcionamiento de la Termoeléctrica, enfatizó.

Por su parte, la Unión Eléctrica informó a través de su página en Facebook que a las 3:47 pm entró en línea Felton 1, que se encontraba en mantenimiento.