lunes 22 septiembre 2025
Vecinos sanluiseros convocados a mayor protagonismo en la lucha antivectorial

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba.— Activar desde los barrios la lucha sin tregua contra el mosquito Aedes aegypti, tiene que ser una prioridad, en este periodo de intensas lluvias y altas temperaturas.

Este tema, su divulgación y la realización de charlas, audiencias sanitarias y otras actividades para informar y actualizar a los vecinos, así como las acciones de limpieza e higienización son priorizados para todos en nuestras comunidades.

Los CDR tienen la misión de persuadir, explicar y enseñar a la familia el procedimiento a seguir en los hogares y sus alrededores para erradicar el vector, además de apoyar a los trabajadores de la campaña de fumigación cuando visitan las viviendas. En cada CDR es fundamental el papel de la familia en la realización del auto focal, así como en las labores de saneamiento ambiental en las comunidades de conjunto con los dúos focales, en aras de contrarrestar las arbovirosis, enfermedades transmitidas por el mosquito tipo Aedes.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…