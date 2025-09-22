Vecinos sanluiseros convocados a mayor protagonismo en la lucha antivectorial

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba.— Activar desde los barrios la lucha sin tregua contra el mosquito Aedes aegypti, tiene que ser una prioridad, en este periodo de intensas lluvias y altas temperaturas.

Este tema, su divulgación y la realización de charlas, audiencias sanitarias y otras actividades para informar y actualizar a los vecinos, así como las acciones de limpieza e higienización son priorizados para todos en nuestras comunidades.

Los CDR tienen la misión de persuadir, explicar y enseñar a la familia el procedimiento a seguir en los hogares y sus alrededores para erradicar el vector, además de apoyar a los trabajadores de la campaña de fumigación cuando visitan las viviendas. En cada CDR es fundamental el papel de la familia en la realización del auto focal, así como en las labores de saneamiento ambiental en las comunidades de conjunto con los dúos focales, en aras de contrarrestar las arbovirosis, enfermedades transmitidas por el mosquito tipo Aedes.