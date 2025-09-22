lunes 22 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ochenta años de la ONU entre guerras y crisis

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Naciones Unidas, 22 sep.— En un contexto internacional en el que proliferan las guerras y crisis, la ONU celebra hoy la Reunión de Alto Nivel que marcará la conmemoración de sus ocho décadas de fundada.

A partir de las 09:00 hora local (Este) arrancará en la sede del organismo, el encuentro en el cual funcionarios de la ONU y Jefes de Estado y de Gobierno que viajaron a Nueva York reflexionarán sobre logros y el camino a seguir para alcanzar un sistema multilateral más inclusivo y receptivo.

El 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se desarrolla bajo el lema «Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos» en un momento crucial para renovar el compromiso mundial con el multilateralismo, la solidaridad y la acción compartida en favor de las personas y el planeta.

La semana de alto nivel de este año destaca la urgencia de cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y revitalizar la cooperación mundial, señala la organización.

De acuerdo con el programa, el inicio de sus debates será a partir de mañana 23 de septiembre hasta el próximo lunes 29.

La página de la ONU señaló que Gaza y el Estado Palestino, Ucrania, Sudán y otras guerras, junto con el cambio climático, la igualdad de la mujer y la inteligencia artificial se encuentran entre los asuntos de mayor interés para la semana grande de la Asamblea General en la que hablarán al menos 193 oradores.

Otras reuniones previstas son la Cumbre para una Economía Global Sostenible, Inclusiva y Resiliente (24 de septiembre), mientras que el 25 se realizarán tres, entre ellas la de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental y la Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

Este periodo de sesiones contará con una mujer como nueva presidenta de la Asamblea General. Annalena Baerbock es la quinta fémina en ocupar el puesto en los 80 años de historia de la ONU.

Una de las polémicas es la decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar los visados para los miembros de la delegación palestina, incluido su principal representante, el presidente Mahmud Abbas.

La Organiozación de las Naciones Unidas (ONU) se fundó oficialmente el 24 de octubre de 1945.

Destacadas
Ataque y toma de Las Tunas por fuerzas del Ejército Libertador
En Santiago de Cuba, la escena joven es razón de ser
Convocan en Cuba al Festival Mundial de Juventudes Artísticas 2026
Cuba condena agresión de EE.UU. contra Irán
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…