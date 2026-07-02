jueves 02 julio 2026
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Inaugurarán exposición de Alberto Lescay en el Festival del Caribe

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Fotografías, pinturas y dibujos inéditos integran la exposición “Ánimas”, del destacado artista de la plástica cubana Alberto Lescay Merencio, que será inaugurada este 3 de julio en el marco del 45 Festival del Caribe, conocido también como la Fiesta del Fuego, en esta ciudad.

  La muestra se exhibirá en los salones de la Casa del Caribe como parte del programa de artes visuales del tradicional evento cultural, y deviene continuidad al compromiso asumido por Lescay con el fallecido intelectual santiaguero Joel James, fundador de esa institución y del propio festival, de presentar una exposición de artes plásticas en cada edición.

  El también Premio Nacional de Artes Plásticas 2021 destacó que “Ánimas” constituye la propuesta central del programa expositivo de este año y marcará la apertura del segmento de artes visuales dentro de las actividades del evento. 

   En esta ocasión, compartirá espacio con la obra del joven fotógrafo santiaguero Renato Arza, quien presentará una serie vinculada a su proyecto “Más allá”, centrado en figuras femeninas con alas, construidas a partir de elementos naturales y simbólicos de la cultura cubana, como la palma real.

   Arza expresó que su propuesta da continuidad a una línea de trabajo enfocada en la construcción de una identidad visual propia, a partir de la fotografía realizada en Cuba y de referentes culturales del país, incorporando además elementos asociados a la región. 

   El Festival del Caribe constituye uno de los principales eventos culturales del verano en el oriente cubano y reúne cada año expresiones artísticas de esta área del mundo. 

    En el caso de Lescay, su participación en la Casa del Caribe ha sido recurrente, con una obra estrechamente vinculada a la identidad, la espiritualidad y la herencia afrocaribeña.

   En ese sentido, su trabajo artístico en Santiago de Cuba y en el oriente del país rinde homenaje a las raíces cimarronas y a los procesos históricos que forman parte esencial del imaginario cultural del Caribe.

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Comentarios
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