lunes 08 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Situación epidemiológica en San Luis requiere acciones en el control anti vectorial

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba.— Especialistas sanitarios de esta localidad trabajan para controlar la compleja situación sanitaria que se vive hoy, hay muchos pacientes con síndromes febriles, que se confunden por la población y no llegan a las instituciones sanitarias.

La compleja situacion epidemiológica ha sido resultado de negligencias en el accionar de las instituciones, y la población, unido a otras deficiencias en el propio trabajo anti vectorial. Por tanto, las medidas para evitar la proliferación del Aedes aegypti, agente transmisor del dengue, el zika y la chikungunya tienen que asumirse con total responsabilidad.

Para que en San Luis la campaña anti vectorial deje de ser la guerra de nunca acabar, es imprescindible tener más control y eficiencia en las acciones, lograr el acompañamiento masivo del pueblo y despertar la percepción del riesgo en la población.

A este último comportamiento no se llegará a través del humo, el abate o la charla de rutina; se impone ampliar el conocimiento, elevar la exigencia sanitaria y el uso de la legalidad, caminar desde la persuasión y acudir al diálogo.

Destacadas
8 de septiembre: Día Internacional del Periodista
Presidente Díaz-Canel felicita a los juristas cubanos
Perfecciona Decreto Ley del uso de la energía nuclear en Cuba
Cuba en jornadas voluntarias de donaciones sangre
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…