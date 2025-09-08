lunes 08 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional (+Video)

Picture of Sierra Maestra
Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Escrito por  Corresponsalía de Prensa Santiago de Cuba

Desde la jornada de ayer y durante toda la madrugada de este lunes, los medios de prensa de la provincia han estado brindando información constante, clara y oportuna sobre las acciones que llevan a cabo los trabajadores del sector electrico para restablecer el servicio en nuestra provincia.

El ingeniero Lester Cedeño, director del Despacho Eléctrico Provincial, informó que desde las 12 de la madrugada Santiago de Cuba logró sincronizarse al Sistema Electroenergético Nacional.

Seis circuitos ya contaban con electricidad, y se creaban las condiciones para el arranque de los motores de Renté 6, lo que permitiría restablecer el servicio de forma paulatina en el resto de los circuitos, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

Hasta este minuto, en el día de hoy 8 de septiembre de 2025, se ha logrado restablecer los circuitos en los 9 municipios del territorio y de la ciudad cabecera 23 circuitos, de ellos tres líneas de 33 kv.

En horas de esta mañana salió del sistema nacional la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Rente), por lo cual según las condiciones lo permitan se continuara restableciendo el servicio eléctrico en la provincia.

Destacadas
8 de septiembre: Día Internacional del Periodista
Presidente Díaz-Canel felicita a los juristas cubanos
Perfecciona Decreto Ley del uso de la energía nuclear en Cuba
Cuba en jornadas voluntarias de donaciones sangre
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…