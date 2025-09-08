Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional (+Video)

Escrito por Corresponsalía de Prensa Santiago de Cuba

Desde la jornada de ayer y durante toda la madrugada de este lunes, los medios de prensa de la provincia han estado brindando información constante, clara y oportuna sobre las acciones que llevan a cabo los trabajadores del sector electrico para restablecer el servicio en nuestra provincia.

El ingeniero Lester Cedeño, director del Despacho Eléctrico Provincial, informó que desde las 12 de la madrugada Santiago de Cuba logró sincronizarse al Sistema Electroenergético Nacional.

Seis circuitos ya contaban con electricidad, y se creaban las condiciones para el arranque de los motores de Renté 6, lo que permitiría restablecer el servicio de forma paulatina en el resto de los circuitos, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

Hasta este minuto, en el día de hoy 8 de septiembre de 2025, se ha logrado restablecer los circuitos en los 9 municipios del territorio y de la ciudad cabecera 23 circuitos, de ellos tres líneas de 33 kv.

En horas de esta mañana salió del sistema nacional la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Rente), por lo cual según las condiciones lo permitan se continuara restableciendo el servicio eléctrico en la provincia.