Silvio Rodríguez emociona a Chile y rinde homenaje a Víctor Jara

Por Carmen Esquivel

Con un repertorio que incluyó números nuevos y los clásicos de siempre, Silvio Rodríguez cautivó al público chileno en un memorable concierto donde recordó a Víctor Jara, a Pepe Mujica y José Martí.

Más de dos horas duró la presentación anoche del cantautor cubano en el Movistar Arena, un recinto capitalino con capacidad para 17 mil personas, donde el artista ofrecerá otros tres recitales.

“En octubre de 1972 estuve aquí por primera vez, hace ya 53 años”, dijo el trovador, quien recibió una amplia ovación cuando comenzó a entonar la canción Santiago de Chile, que compuso al conocer la noticia del golpe de Estado de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende.

Si bien casi toda la primera parte de la presentación la dedicó a su último álbum “Quería saber”, fueron las piezas clásicas las que marcaron la noche.

En un ambiente íntimo el público entonó junto al trovador algunos de sus números más emblemáticos, como El necio, Venga la esperanza, Ojalá y La era está pariendo un corazón, por solo citar algunos.

Silvio también interpretó Yolanda, de Pablo Milanés; Créeme, de Vicente Feliú; y Te perdono, de Noel Nicola, con los cuales recordó a destacados músicos de su generación. Un momento especial lo constituyó su interpretación de Te recuerdo Amanda, una de las piezas emblemáticas del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet.

Con su presentación en Chile, Silvio Rodríguez prosigue una gira iniciada en la escalinata de la Universidad de La Habana y que continuará después por Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Al igual que en la capital cubana, Rodríguez recitó aquí un texto de Maestros Ambulantes, del Héroe Nacional de Cuba, José Martí: “Ser cultos es el único modo de ser libres”.

También rindió homenaje al recientemente fallecido José, Pepe, Mujica, cuando entonó Más porvenir, canción dedicada al expresidente uruguayo.

“La verdad es que me encantó el concierto”, dijo a Prensa Latina Daniela Balaguer, y añadió: “Al principio escuchamos muchas piezas que no son tan conocidas aquí y creo que el público estaba esperando con ansias las canciones que durante décadas nos inspiraron”.

Damián Roa recordó que estuvo en el concierto ofrecido por Silvio en 1990, cuando el país retornó a la democracia después de 17 años de dictadura, y el cantautor llenó el Estadio Nacional, con capacidad para unas 80 mil personas.

“Volverlo a ver, ha sido memorable”, expresó.

Varias figuras políticas acudieron anoche a la presentación, entre ellas la expresidenta chilena, Michelle Bachelet.

“Hoy día el mejor regalo de cumpleaños que he recibido es esta invitación que me hicieron mis amigos a que pudiera venir aquí con mi hija, Así que estoy feliz”, dijo la exmandataria y aspirante a la secretaría general de la ONU.