Selección de fútbol de Cuba jugará amistosos en fecha Fifa

Por: Raul Hernández Lima

Viña del Mar.— La Asociación de fútbol de Cuba confirmó un amplio calendario para la selección mayor en los meses finales del año.

En tal sentido anunció el secretario general de esa entidad, Miguel Ángel Díaz, la realización de tres partidos amistosos en las fechas Fifa de octubre.

La información ofrecida a JIT destaca que el próximo 3 de octubre partirá un seleccionado hacia San Vicente y las Granadinas para enfrentar al conjunto local dos veces: los día 5 y 8 de ese mes.

Posteriormente se trasladarán a Granada, donde enfrentarán al cuadro anfitrión el 11 de octubre.

Estos tendrán como objetivo incrementar la bolsa de jugadores elegibles a la absoluta cubana, pues la nómina se conformó mayoritariamente con jugadores que se desempeñan en el torneo local.

Además, se llamaron a varios refuerzos de futbolistas que militan en ligas foráneas, ya sea para insertarlos en los procesos competitivos internacionales con la escuadra cubana o que gocen de minutos aquello que ya han integrado el conjunto de los Leones del Caribe.

Tal es el caso del delantero Samoelbis López, que destaca con el Club Sport Sébaco, de la Liga de Fútbol de Nicaragua.

En circunstancias similares se encuentran otros que se desempeñan en el circuito pinolero, como el portero Ismel Morgado, Rey Ángel Rodríguez, Roberto Josué Valdés y Alejandro Delgado, que no han contado con minutos en las anteriores convocatorias.

También resalta la presencia del talentoso Dairon Reyes, que reapareció en el plantel nacional en la eliminatoria mundialista.

El resto de las plazas están ocupadas por jugadores de la liga cubana, como el portero Carlos Lázaro Palomino y los defensores Yeasy Quiñones, Dairon Delgado, Jaddiel Ricardo y Alexandro Rojas.

También aparecen en el listado Ronney Hurtado, Rogelio García, Arnaldi Ramírez, Christian Roseaux, Kelvin Castañeda, Luis Duardo y Alien Águila.

Bryan Ortiz y Dariel Torres acompañarán a Samoelbis en la delantera y el colectivo técnico estará integrado por Yenier Márquez, Roberto Villegas, Víctor Luis Pedroso, y Wilder Torres.

«Estos partidos servirán no solo para probar jugadores a nivel internacional, si que aumentará el volumen de partidos de nuestras selecciones», admitió Díaz.

Este también anunció la participación cubana en el Torno Amistoso de Concacaf que acogera República Dominicana con fecha entre el 12 y el 15 de noviembre, y en el que enfrentarán a Santa Lucía y Martinica.