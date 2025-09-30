Recorren autoridades municipio Guamá (+Fotos)

Fotos Autora

Ante las intensas lluvias que han afectado a la provincia Santiago de Cuba, las autoridades mantienen un monitoreo constante en zonas vulnerables.

Con el objetivo de realizar un levantamiento detallado de los daños para coordinar la ayuda y acciones de recuperación de manera eficiente, la miembro del comité central del partido y primera secretaria de la provincia Beatriz Jhonson Urrutia junto Manuel Falcón Hernández gobernador de Santiago de Cuba, recorrieron el municipio Guamá.

En este territorio, ocurrieron durante las intensas lluvias, deslizamientos de tierra, inundaciones en viviendas, y con la subida del Río se desestabilizó el Puente Cañizo, con un posible descarrilamiento quedando incomunicado parte del municipio.

No se reportan pérdidas de vidas humanas y se trabaja por la total evacuación de los habitantes.

Las autoridades coordinaron acciones y destinaron recursos para asegurar suministros a la población e iniciar labores de limpieza y recuperación en el territorio.