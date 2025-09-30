martes 30 septiembre 2025
Recorren autoridades municipio Guamá (+Fotos)

Picture of Katherine Tamayo Pérez
Katherine Tamayo Pérez

Fotos Autora

Ante las intensas lluvias que han afectado a la provincia Santiago de Cuba, las autoridades mantienen un monitoreo constante en zonas vulnerables.

Con el  objetivo de realizar un levantamiento detallado de los daños para coordinar la ayuda y acciones de recuperación de manera eficiente, la miembro del comité central del partido y primera secretaria de la provincia Beatriz Jhonson Urrutia junto Manuel Falcón Hernández gobernador de Santiago de Cuba, recorrieron el municipio Guamá.

En este territorio, ocurrieron durante las intensas lluvias, deslizamientos de tierra, inundaciones en viviendas, y con la subida del Río se desestabilizó el Puente Cañizo, con un posible descarrilamiento quedando incomunicado parte del municipio.

No se reportan pérdidas de vidas humanas y se trabaja por la total evacuación de los habitantes.

Las autoridades coordinaron acciones y destinaron recursos para asegurar suministros a la población e iniciar labores de limpieza y recuperación en el territorio.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
