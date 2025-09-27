sábado 27 septiembre 2025
Sesiona en Santiago de Cuba XXII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular

Picture of Yamaili Almenarez González
Yamaili Almenarez González

En Santiago de Cuba sesiona la XXII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, con el propósito de orientar los procesos de gobierno y las acciones comunitarias para fortalecer la participación y el control de los actores involucrados en cada proceso de transformación.

En el espacio presidido por Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba los diputados del Parlamento por el municipio oriental y los delgados debatieron  entre otros temas medulares, las acciones para mitigar los efectos de la sequía en el territorio. Chapman Waugh diálogo con los participantes sobre la responsabilidad de los delegados con la comunidad y la necesidad de llegar al pueblo desde la empatía y el sentido de pertenecía.

Noticia en construcción

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
