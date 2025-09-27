Sesiona en Santiago de Cuba XXII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular

En Santiago de Cuba sesiona la XXII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, con el propósito de orientar los procesos de gobierno y las acciones comunitarias para fortalecer la participación y el control de los actores involucrados en cada proceso de transformación.

En el espacio presidido por Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba los diputados del Parlamento por el municipio oriental y los delgados debatieron entre otros temas medulares, las acciones para mitigar los efectos de la sequía en el territorio. Chapman Waugh diálogo con los participantes sobre la responsabilidad de los delegados con la comunidad y la necesidad de llegar al pueblo desde la empatía y el sentido de pertenecía.

Noticia en construcción