Prepararse ante una onda tropical que podría convertirse en huracán

Cada año, en temporada ciclónica, ondas tropicales atraviesan el Caribe y el Atlántico. Aunque en su estado inicial suelen traer lluvias y vientos moderados, muchas de ellas tienen el potencial de transformarse en tormentas tropicales o huracanes, fenómenos capaces de provocar grandes daños materiales y humanos. Por eso, la preparación temprana es la clave para reducir riesgos.

Cuando se anuncia que una onda tropical podría intensificarse, lo más importante es estar atentos a la información oficial y no dejarse llevar por rumores.

Las recomendaciones incluyen:

1- Tener un plan familiar de emergencia, con puntos de encuentro y teléfonos útiles.

2- Almacenar agua potable, alimentos no perecederos, medicinas y artículos de primera necesidad.

3- Revisar la vivienda, asegurando puertas, ventanas y techos.

4- Mantener cargados los dispositivos móviles y tener linternas, radio portátil y pilas.

5- Identificar el albergue o refugio más cercano, en caso de ser necesario evacuar.

Durante la onda tropical: mantenerse alerta

Mientras se desarrolla la onda, aunque todavía no sea huracán, pueden registrarse lluvias intensas, tormentas eléctricas e inundaciones locales. Es importante:

1- Evitar salir de casa a menos que sea imprescindible.

2- No cruzar ríos, calles anegadas ni zonas bajas.

3- Desconectar electrodomésticos en caso de tormenta eléctrica.

4- Mantenerse informado a través de la radio o medios oficiales.

5- Si evoluciona a huracán: extremar la seguridad

En caso de que la onda tropical se convierta en huracán, deben aplicarse las medidas más estrictas:

1- Permanecer en la zona más segura de la vivienda, lejos de ventanas y puertas de cristal.

2- Seguir estrictamente las instrucciones de la Defensa Civil y autoridades locales.

3- Mantener la calma y proteger especialmente a niños, ancianos y personas vulnerables.

Una vez que el peligro inmediato haya pasado:

1- No salir hasta recibir la autorización oficial.

2- Revisar daños con cuidado, evitando cables eléctricos caídos o estructuras inestables.

3- Brindar ayuda a vecinos que lo necesiten.

Una onda tropical puede parecer inofensiva, pero su evolución a huracán puede ser rápida e imprevisible. La prevención, la información veraz y la disciplina colectiva son las mejores herramientas para proteger la vida y enfrentar con seguridad estos fenómenos naturales.