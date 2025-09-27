sábado 27 septiembre 2025
Activan Grupo Temporal de Trabajo por intensas lluvias

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
Debido a las intensas lluvias que afectan el territorio, las máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba activaron el Grupo Temporal de Trabajo para organizar las acciones de respuesta y protección a la población.

El objetivo central es adoptar decisiones coordinadas para minimizar los efectos de las precipitaciones, con especial énfasis en la protección de vidas humanas, la salud pública y la economía.

Como medidas inmediatas; mantener informada a la población, especialmente en comunidades de alto riesgo. Reforzar la vigilancia epidemiológica y entregar los productos de la canasta básica.

Las autoridades analizaron la posible evacuación en municipios afectados y puntualizaron la protección de infraestructuras  como embalses, grupos electrógenos y parques fotovoltaicos. Así como el monitoreo de zonas con peligro de derrumbe y deslizamientos.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los canales oficiales, y extremar las medidas de precaución.

