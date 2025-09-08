Serie Nacional de Béisbol: Avispas pasan escoba en el Guillermón

Las Avispas de Santiago de Cuba barrieron de punta a cabo a los Piratas de La Isla, al imponerse este domingo 10-6 en el Guillermón Moncada, y firmaron la primera escoba de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El conjunto de Eddy Cajigal salió con la pólvora encendida en esta subserie: fabricó nada menos que 61 carreras y disparó 10 jonrones en los cinco choques, un aviso claro de que los orientales vienen con todo en busca de un puesto en la postemporada.

En este partido, Santiago pegó 15 hits, incluido un vuelacercas de Raider Sánchez, suficiente para respaldar a Osvaldo Acuña, que lanzó cinco entradas con tres limpias y se acreditó su segundo triunfo.

Mientras tanto, Industriales derrotó 8-1 a Cienfuegos en el Latinoamericano gracias a la buena labor de Maykel Taylor desde la lomita y un cuadrangular de Yasmani Tomás. Sancti Spíritus volvió a ganar, esta vez 3-2 a Villa Clara, y se mantiene, al igual que los capitalinos, a un pasito de la cima, con balance de cuatro victorias en la subserie.

Otro que anda fino es Matanzas, que venció 4-1 a Ciego de Ávila en diez entradas con racimo decisivo de tres carreras. Los Tigres no se fueron en blanco: Jorge Luis Contreras mandó la bola más allá de las cercas del Victoria de Girón.

En el Julio Antonio Mella, Pinar del Río y Las Tunas repartieron alegrías. Primero, los Vegueros se llevaron un triunfo de infarto 10-9 en 12 capítulos, gracias a dos jonrones de William Saavedra; pero en el segundo juego los campeones tuneros reaccionaron y se desquitaron 6-1, con estacazo de Roberto Baldoquín.

Artemisa también tuvo jornada partida: venció 4-3 a Mayabeque en un pleito que venía sellado, pero luego perdió 1-2 en el segundo, decidido por un batazo de Frank Alonso y la faena monticular de Luis Miguel Vázquez.

Guantánamo hizo la gracia en el Cándido González al derrotar 8-2 a Camagüey pese al jonrón de Alexander Ayala. Y en el Calixto García, Granma superó 9-4 a Holguín con vuelacercas de Osvaldo Abreu y el tercero de la campaña del slugger Alfredo Despaigne.

Hoy toca descanso y traslado. El martes, la Serie volverá con nuevas subseries en ocho parques del país.