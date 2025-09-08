A consulta desde hoy anteproyecto de nuevo Código del Trabajo

Con los aportes de los trabajadores cubanos, estatales y no estatales, incluidos quienes prestan colaboración y laboran en misiones en el exterior, será enriquecido el anteproyecto del Código de Trabajo, a consulta desde hoy en todo el país.

Asambleas pilotos en cada territorio abrirán este lunes el referido proceso político y democrático, el más importante del movimiento obrero en el presente año, pues permitirá contar con una legislación laboral nueva, moderna y que garantice los derechos laborales en un entorno dinámico y diverso.

Tal cual afirmó hace unos días Jesús Otamendi Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tal actualización ha dejado de ser una aspiración para convertirse en un proceso legislativo en marcha, profundamente participativo y con sólidos fundamentos jurídicos y sociales.

Hasta el 30 de noviembre el anteproyecto, publicado en forma de tabloide y digitalmente en varios sitios web, será analizado en los centros laborales en reuniones con ese fin, en las cuales se recogerán todos los criterios, sugerencias y preocupaciones posibles.

Cada trabajador, empleador y ciudadano tiene la posibilidad de opinar, proponer y contribuir directamente a la construcción de una ley que impactará en su vida laboral, afirmó Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Al decir de Ariel Fonseca Quesada, viceministro del MTSS, no se trata solo de modificar el código ya existente, aprobado en 2013, sino de discutir un texto completamente nuevo, debido al impacto sustantivo que tienen muchos de sus artículos en el contexto actual.

En reciente Mesa Redonda de la televisión cubana, tanto Fonseca como Colina explicaron que el proceso de actualización del Código se ha centrado en cinco aspectos generales: los principios que rigen las relaciones laborales, el acceso al empleo, las garantías de los trabajadores, el reconocimiento de nuevas formas de empleo y la ampliación del ámbito de aplicación.