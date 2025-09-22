lunes 22 septiembre 2025
Reconocimiento a Palestina, gran día para la paz, afirma Francia

Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

París, 22 sep.—El canciller de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló hoy que el reconocimiento al Estado palestino, previsto por varios países en la ONU, representa un gran día para la paz.

En declaraciones a la cadena TF1, el titular de Exteriores dimitente abordó la histórica jornada por delante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde el presidente Emmanuel Macron anunciará el reconocimiento de Palestina, lo que también deben hacer Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Portugal y San Marino.

La decisión del presidente tendrá efecto inmediato, pero su puesta en práctica, como el establecimiento de relaciones diplomáticas, será progresiva y condicionada a la situación en el terreno, en particular la liberación de todos los rehenes en poder de Hamas, subrayó.

Barrot respondió al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien considera el reconocimiento a Palestina una amenaza para Israel y «una recompensa absurda para el terrorismo», en alusión a Hamas.

A juicio del canciller galo, la decisión significa todo lo contrario: «una negación categórica de Hamas y su aislamiento definitivo».

La víspera, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron a Palestina, por lo que ya han dado ese paso 150 de los 193 Estados miembros de la ONU, cifra que debe llegar hoy a 157.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…