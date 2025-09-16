Realiza ACRC reunión resumen del primer semestre del año

La Región Militar de Santiago de Cuba acogió la reunión de la ACRC para evaluar los acuerdos emanados de la 6ta Conferencia de la Dirección Nacional de la Asociación y realizar un análisis del trabajo realizado durante estos meses en el territorio. La cita estuvo presidida por Niurka Bell Calzado, funcionaria del Comité Provincial del Partido y jefa de su departamento ideológico y por Ramón Verdecia Depedro, miembro de la dirección nacional de la Asociación.