martes 16 septiembre 2025
Realiza ACRC reunión resumen del primer semestre del año

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

La Región Militar de Santiago de Cuba acogió la reunión de la ACRC para evaluar los acuerdos emanados de la 6ta Conferencia de la Dirección Nacional de la Asociación y realizar un análisis del trabajo realizado durante estos meses en el territorio. La cita estuvo presidida por Niurka Bell Calzado, funcionaria del Comité Provincial del Partido y jefa de su departamento ideológico y por Ramón Verdecia Depedro, miembro de la dirección nacional de la Asociación.

16 junio, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…