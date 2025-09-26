viernes 26 septiembre 2025
Presidente de la República Gabonesa arriba hoy a Cuba

El presidente de la República Gabonesa, Excmo. Sr. Brice Clotaire Oligui Nguema, arriba a Cuba este viernes, en visita oficial, que se extenderá hasta el 29 de septiembre

El mandatario sostendrá conversaciones oficiales con el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Se prevé, en la ocasión, continuar ampliando el marco contractual de las relaciones bilaterales, lo cual evidencia la voluntad mutua de fomentar los vínculos y la cooperación. También realizará otras actividades y recorridos en lugares de interés.

Es la primera vez que Oligui Nguema visita el país en su condición de Presidente de la nación africana, tras su juramentación en el cargo, en mayo de 2025.

