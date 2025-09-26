Destacan desempeño de los tribunales provinciales en el país

Autor: Susana Antón Rodríguez

A pesar de la compleja situación económica que atraviesa el país, el Sistema de tribunales ha sabido sobreponerse a las dificultades y alcanzar resultados satisfactorios en la tarea que realiza, destacó el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.

En la reunión nacional de presidentes de tribunales provinciales, que sesiona por espacio de dos días y fue organizada por el Tribunal Supremo Popular (TSP), señaló la importancia de la comunicación en las plataformas digitales para promover la labor de estas instancias.

Reconoció el extraordinario desempeño de los jueces en medio del aumento de las indisciplinas y la actividad delictiva, e instó a buscar alternativas para el completamiento de la plantilla, con el objetivo de no afectar los procesos judiciales.

El presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, destacó, como parte del trabajo, el especial tratamiento a los jóvenes, que constituyen más de la tercera parte del personal de los tribunales.

Dijo que, si no hay una adecuada planificación del trabajo, no se puede realizar con éxito el ejercicio, y destacó que la mayoría de los procesos judiciales se tramitan en sus plazos.

Resaltó la incorporación de jóvenes reclutas en cumplimiento del Servicio Militar, la contratación de sancionados sujetos al control de los jueces de ejecución, así como de estudiantes universitarios y de Técnico Medio en Derecho Penal.