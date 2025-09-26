viernes 26 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Destacan desempeño de los tribunales provinciales en el país

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
A pesar de la compleja situación económica que atraviesa el país, el Sistema de tribunales ha sabido sobreponerse a las dificultades y alcanzar resultados satisfactorios en la tarea que realiza

Autor: Susana Antón Rodríguez

A pesar de la compleja situación económica que atraviesa el país, el Sistema de tribunales ha sabido sobreponerse a las dificultades y alcanzar resultados satisfactorios en la tarea que realiza, destacó el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.

En la reunión nacional de presidentes de tribunales provinciales, que sesiona por espacio de dos días y fue organizada por el Tribunal Supremo Popular (TSP), señaló la importancia de la comunicación en las plataformas digitales para promover la labor de estas instancias.

Reconoció el extraordinario desempeño de los jueces en medio del aumento de las indisciplinas y la actividad delictiva, e instó a buscar alternativas para el completamiento de la plantilla, con el objetivo de no afectar los procesos judiciales.

El presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, destacó, como parte del trabajo, el especial tratamiento a los jóvenes, que constituyen más de la tercera parte del personal de los tribunales.

Dijo que, si no hay una adecuada planificación del trabajo, no se puede realizar con éxito el ejercicio, y destacó que la mayoría de los procesos judiciales se tramitan en sus plazos.

Resaltó la incorporación de jóvenes reclutas en cumplimiento del Servicio Militar, la contratación de sancionados sujetos al control de los jueces de ejecución, así como de estudiantes universitarios y de Técnico Medio en Derecho Penal.

Destacadas
En San Luis reparan vial hacia el poblado de Chile
La cooperación entre las industrias biofarmacéuticas de Belarús y Cuba puede ser un ejemplo para el mundo
Avanza semana de recuperación de Campaña Antipoliomielítica
Liga de Naciones de Voleibol: Cuba desafía hoy a Serbia
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios