lunes 29 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Paquito González, primer mártir pionero

Picture of Margarita Piedra Cesar
Margarita Piedra Cesar
Editora Web

Este día está dedicado a recordar a Paquito González, el primer mártir pionero asesinado hace 92 años en una manifestación que se efectuó en una fecha como esta pero de 1933 para recibir las cenizas de Julio Antonio Mella.

Paquito González, estaba afiliado a la Liga de los Pioneros, una organización que agrupaba a los niños cubanos y futuros militantes del Partido Comunista y antes de partir para la manifestación había expresado a su madre: «Julio Antonio Mella murió por la Revolución y mi deber es ir a su entierro aunque me maten»

Las cenizas de Julio Antonio Mella habían llegado a Cuba procedentes de México, el 27 de septiembre de 1933 y, el pueblo se aprestaba a rendirle el merecido homenaje al líder comunista asesinado en la capital azteca por esbirros de la dictadura de Gerardo Machado en enero de MIL 929.

Pero el jefe del ejército, Coronel Fulgencio Batista había dicho que no permitiría ningún homenaje popular a Mella y lanzó sus cuerpos represivos a la calle, para contener la multitud, que desafiando esa prohibición, cargó en sus brazos la urna con las cenizas del joven revolucionario para llevarla y depositarla en un sitio próximo a la Universidad de la Habana.

A la altura de la calle Reina, los agentes represivos atacaron a los pacíficos manifestantes y abrieron fuego contra ellos, siendo abatido por las balas el pionero y adolescente, Paquito González, que en esos momentos alzaba en sus brazos un cartel que decía: ¡Abajo el imperialismo!, convirtiéndose así en el primer mártir de los pioneros cubanos.

El ejemplo de aquel niño, su responsabilidad y sentido del deber para con la patria, constituye hoy un paradigma para la actual Organización de Pioneros José Martí, que como Paquito González están dispuestos a darlo todo por la Revolución, hasta la vida si fuese necesario.

Destacadas
Paquito González, primer mártir pionero
Actividades del sector deportivo en San Luis por el verano
Donde Martí reposa, la Patria florece
Contra la bravuconada, la dignidad de tres vidas en flor
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios