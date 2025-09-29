Reportan afectaciones por tormenta tropical Imelda en la Central Termoeléctrica Antonio Maceo «Renté»

La Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales ha reportado afectaciones en las últimas horas, debido a las condiciones climáticas adversas ocasionadas por la tormenta tropical Imelda, en Santiago de Cuba.

Así lo informó el ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la planta, quien detalló que los bloques tres, cinco y seis se encuentran fuera de servicio debido a las severas inclemencias del tiempo de la última jornada. Sin embargo, afirmó que actualmente se están realizando acciones de arranque en el bloque número seis, después de un intenso trabajo de mejora ejecutado en horas de la noche y la madrugada. La restauración de esta unidad es crucial para restablecer la capacidad de generación de la instalación, ya que aportará 50 megavatios al sistema eléctrico nacional.

Una de las principales dificultades que enfrenta la central radica en el sistema de agua de mar, vital para su funcionamiento.

La bahía de Santiago de Cuba es una bahía cerrada, lo que provoca que las deposiciones de agua de mar se acumulen en los filtros de la termoeléctrica, limitando el flujo de agua necesario para el proceso. Estamos realizando un trabajo de limpieza y recolección de estas deposiciones para garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema de circulación de agua, explicó Aguilar Hernández.

A su vez, el directivo señaló que también se están atendiendo afectaciones en el circuito de los pozos, que suministran el agua necesaria para la operación de los bloques de producción. Estas incidencias han generado diversas limitaciones en el proceso, pero la planta sigue trabajando en su recuperación.

Es fundamental proceder con la limpieza de las áreas afectadas, como la acumulación de agua en los espacios del proceso productivo, para garantizar la eficiencia operativa. La situación está siendo monitoreada de cerca, y el objetivo es que el bloque seis se encuentre en condiciones de generar energía en la tarde de hoy, contribuyendo así al restablecimiento gradual del suministro energético en la región.

Por último, Aguilar Hernández subrayó que las acciones de recuperación siguen su curso con la prioridad puesta en garantizar la estabilidad del sistema, a pesar de las condiciones del tiempo.