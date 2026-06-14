domingo 14 junio 2026
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Asesinato de las Hermanas Giralt

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Margarita Piedra Cesar
Editora Web

Las hermanas Lourdes y Cristina Giralt Andreau, eran nacidas en Cienfuegos, pero desde muy jóvenes se trasladaron a La Habana en busca de mejores oportunidades para sus vidas.

Como tantos jóvenes de su tiempo ellas sentían dolor por la patria oprimida y por eso se incorporaron al Movimiento 26 de Julio de la capital, participando en la venta de bonos, recaudación de medicinas, trasiegos de armas, y labores de propaganda, entre otras acciones clandestinas.

Con motivo del Día de Los padres que se celebraba el 15 de junio de 1958, Lourdes y Cristina viajaron a su natal Cienfuegos para festejar junto a la familia tan significativa fecha, regresando a La Habana en la noche de ese domingo.

Lo que ignoraban las muchachas era que el edificio donde estaba el apartamento en que residían cito en 19 y 24 en el Vedado, había sido allanado por los esbirros del sanguinario Coronel Ventura, tratando de sorprender a jóvenes del Directorio Revolucionario que se reunían en ese lugar.

Como no pudieron encontrar a nadie los esbirros se mantuvieron al asecho en espera de poder capturar a los jóvenes que se reunían en un apartamento contiguo al que ocupaban las Hermanas Giralt, ignorando que las dosjóvenes eran luchadoras revolucionarias.

En la noche del 15 de junio de 1958 cuando Lourdes y Cristina regresaban a su hogar después de haber estado junto a la familia en Cienfuegos, al llegar a su apartamento notaron que la puerta había sido violentada e inmediatamente recibieron una lluvia de balas que acabó con sus vidas.

Lourdes, la más joven de 22 años de edad, recibió en su cuerpo diez impactos de balas, mientras que Cristina de 28 años fue impactada por tres proyectiles.

Fue este un brutal crimen de la dictadura batistiana que no respetó siquiera la condición de mujer de las dos muchachas que, por demás, según contaron testigos fueron sacadas a patadas del lugar del asesinato.

Lourdes y Cristina Giralt Andreau, 68 años después de sus muertes son recordadas por nuestro pueblo como lo que fueron, hermanas de sangre y de lucha por la patria que todos disfrutamos hoy.

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