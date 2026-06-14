Enrique Bonne gloria de la cultura santiaguera

Esa gloria de la música cubana que es Enrique Bonne Castillo cumpliría hoy el centenario de su natalicio. Bonne nació el 15 de junio de 1926 en San Luis, localidad de la otrora provincia de Oriente, comenzando sus inquietudes musicales en una orquesta bocal al estilo jazz band en el instituto de segunda enseñanza.

Composiciones de Enrique Bonne fueron cantadas por René del Mar, Fernando Álvarez, Pacho Alonso, Alfredo Licea y Benny Moré. Sus números fueron tocados también por orquestas como la de Los Hermanos Castro y Mariano Mercerón.

En lo adelante en ascenso musical de Bonne fue ganando espacio y muchos de sus números, tanto bailables o como la exquisitez de sus boleros, no han dejado de escucharse desde mediados de la década del 40 hasta nuestros días, lo que lo convierte en uno de los compositores más prolíferos del país.

Es obvio que Enriquito Bonne deviniera en una gloria de la cultura santiaguera, multicondecorado por su trayectoria musical, por su aporte a la cultura cubana en particular la santiaguera.

Enrique Bonne fue también fundador de la Televisión Oriental, en el Canal Tele Rebelde, al cual dedicó varios años de su vida como Jefe de Programas, contando con el respeto de todos aquellos, sobre todo jóvenes, que con sus esfuerzos mantuvieron en el aire esa televisora tan oriental y santiaguera como el propio compositor.

De esa época, data nuestra amistad con Enriquito. De él aprendimos mucho, particularmente de su forma de ser, de su trato hacia los trabajadores, de sus enseñanzas como dirigente y como compañero de labor, poniendo en práctica lo aprendido en la Escuela Normal para Maestros porque eso fue para nosotros: un maestro.

Enrique Bonne ha sido alguien que no vivió de su gloria pudiéndolo haber hecho, sin embargo, siempre fue el hombre sencillo, modesto, que tendía la mano a todos para que caminaramos junto a él a su casita de Calle D, en el Reparto Sueño, siempre al lado de su esposa Juana Elba.

Hasta donde se encuentre allí llegue hoy el mensaje de felicitación de todos los santiagueros y los cubanos por haberle dado tanta gloria a su música.