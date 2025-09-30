Impulsan cosecha de café y otros productos en Santiago de Cuba, tras impacto de las lluvias

Las intensas lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Imelda han puesto al sector agrícola de Santiago de Cuba en una situación de alerta, obligando a los productores locales a adoptar medidas para proteger las cosechas y salvaguardar productos esenciales como el café y otros cultivos cruciales para la seguridad alimentaria local y la economía del país.

La urgencia se vive con particular intensidad en las zonas cafetaleras, donde la humedad excesiva ha acelerado el proceso de maduración del grano.

Según el delegado de Agricultura en la provincia, Eliover Zapata Hidalgo, actualmente se calcula que alrededor de 80 mil latas de café ya están maduras, concentrándose principalmente en el municipio de Segundo Frente, que alberga más de la mitad de la producción estimada. Otros municipios como Tercer Frente, San Luis, Guamá y Songo-La Maya también enfrentan dificultades similares debido a las inclemencias del clima en las últimas jornadas.

La recolección de café, que es vital para mantener la calidad del grano, se ha complicado por las fuertes lluvias, lo que ha obligado a las autoridades del sector agropecuario a implementar una estrategia enfocada en movilizaciones populares masivas para acelerar la cosecha.

Se han incorporado recolectores experimentados y trabajadores de varios sectores con el fin de evitar que el grano se deteriore aún más. Brigadas de campesinos con amplia experiencia en cosechas están liderando este esfuerzo, especialmente en áreas vulnerables, como los terrenos bajos que han quedado expuestos a las inundaciones.

De igual manera, los cultivos de yuca están siendo monitoreados debido a los riesgos de inundación, que podrían afectar hasta 60 hectáreas en las zonas más bajas. Williams Hernández Morales, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, ha confirmado que se han tomado medidas preventivas salvar la cosecha de estos productos.

Aunque las lluvias han traído complicaciones, hasta el momento no se han reportado pérdidas importantes de ganado ni otros daños significativos. La estrategia del Gobierno es garantizar una respuesta inmediata que permita proteger tanto los cultivos como los trabajadores, al mismo tiempo que se minimiza el impacto de las lluvias mediante una recolección eficiente.

El sector agropecuario de Santiago de Cuba sigue coordinando sus esfuerzos con las autoridades municipales y provinciales para garantizar que, además de la cosecha de café, también se prioricen las necesidades de la población afectada por las lluvias extremas, buscando siempre la estabilidad alimentaria y social de la provincia.